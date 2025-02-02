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رياضة

بمشاركة مرموش، مان سيتي يتأخر أمام أرسنال بهدف بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

مانشستر سيتي وآرسنال
مانشستر سيتي وآرسنال

يتأخر فريق مانشستر سيتي أمام نظيره أرسنال بهدف نظيف في الشوط الأول في المباراة التي تجمع بينهما الآن، على ملعب "الإمارات" في قمة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وافتتح مارتن أوديجارد التسجيل مبكرا لصالح أرسنال بعدما نجح في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الثانية من زمن الشوط  الأول. 

تشكيل مانشستر سيتي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

ويبدأ عمر مرموش جناح المنتخب الوطني أساسيا للمرة الثانية على التوالي مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال كالتالي:"

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - ستونز - أكانجي - جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش - فودين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، عمر مرموش، سافينيو.

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تشكيل آرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويدخل ارسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - مايلز لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد - توماس بارتي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - هافيرتز - تروسارد.

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ترتيب مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 41 نقطة في المركز الرابع.

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