عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أرسنال اليوم الأحد، على ملعب "الإمارات" في قمة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

ويبدأ عمر مرموش جناح المنتخب الوطني أساسيا للمرة الثانية على التوالي مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال كالتالي:"

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة



تنطلق مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

كانت مباراة الدور الأول بين المان سيتي وآرسنال على ملعب "الاتحاد" هذا الموسم انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما.



ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 41 نقطة في المركز الرابع.

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