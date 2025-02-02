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رياضة

أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لقمة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لـ آرسنال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي اليوم  الأحد، على ملعب "الإمارات" في قمة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

 

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎ARSENAL ۷ MANCHESTER CITY EMIRATESSTADIUM EMIRATES STADIUM 02.02.25 25 RAYA TIMBER SALIBA GABRIEL LEWIS-SKELLY PARTEY RICE ODEGAARD MARTINELLI TROSSARD HAVERTZ PMANOI RWANDA VISIT Neto, Kiwior, Calafiori, Zinchenko, Tierney, Jorginho, Jorginho,Merino,Stering.Nwanerl Merino, Sterling, Nwaneri‎‏'‏‏

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة 


تنطلق مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي، اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي


تذاع مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

كانت مباراة الدور الأول بين المان سيتي وآرسنال على ملعب "الاتحاد" هذا الموسم انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 41 نقطة في المركز الرابع.

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