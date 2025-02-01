الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

شكوك حول لحاق روديجر بمباراة ريال مدريد ومان سيتي (صور)

أنطونيو روديجر،فيتو
أنطونيو روديجر،فيتو

 مباراة ريال مدريد وإسبانيول ، تعرض أنطونيو روديجر، قلب دفاع فريق ريال مدريد، لإصابة مقلقة خلال مشاركته في المباراة التي جمعت فريقه ضد إسبانيول، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

وسقط اللاعب على أرضية الملعب دون أي احتكاك مع لاعبي الفريق المنافس، مما أثار قلق الجهاز الطبي والجماهير

رصدت الكاميرات الفضائية اللاعب روديجر وهو يشتكي من ألم عضلي بعد سقوطه، حيث بدا عليه الإرهاق والتعب.

تشير التقارير الأولية إلى أن اللاعب يعاني من آلام سابقة في نفس الساق التي تعرضت للإصابة، حيث كان يضع عليها بعض الأربطة خلال المباراة واحتمالية غيابه عن المواجهة الصعبة والمصيرية أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء ١١ فبراير بملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتعادل فريق ريال مدريد مع نظيره إسبانيول سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب آر سي دي إي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وألغى حكم المباراة هدفا لـ فينيسيوس جونيور في الدقيقة 21، بسبب خطأ كيليان مبابي ضد لاعب إسبانيول.

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تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، أنطونيو روديجير، فيران جارسيا.

في خط الوسط: داني سيبايوس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، كيليان مبابي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:" أندريه لونين، سيرجيو ميستيري، ديفيد ألابا، خيسوس فاييخو، فيرلاند ميندي، لورينزو، أردا جولر، لوكا مودريتش، إندريك، راوؤل أسينسيو، إبراهيم دياز.

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ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 49 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 20 نقطة ويحتل المركز الثامن عشر في جدول الدوري الإسباني لهذا الموسم.

كان ريال مدريد قد وقع في صدام ناري ضد مانشستر سيتي في إطار منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من  دوري أبطال أوروبا، حسب قرعة أمس الجمعة.

وتقام منافسات ملحق دور الـ16 على مباراتي، ذهابًا وإيابًا، مع العلم أن النجم المصري عمر مرموش سيكون جاهزًا للمشاركة رفقة مانشستر سيتي ضد حامل اللقب حسب لوائح يويفا.

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