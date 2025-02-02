مسؤولون إسرائيليون: مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار مرهون باجتماع ترامب ونتنياهو

نقل موقع أكسيوس عن مسئولين إسرائيليين قولهم:" مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرهون بنتائج اجتماع دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو".

وأضاف المسؤولون أن عدم التحرك نحو المرحلة الثانية من الاتفاق قد يعني استمرار الحرب في غزة لعام آخر.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اليوم الأحد: "بحثت مع وزير الخارجية التركي تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية وسوريا".

المرحلة الثانية من المفاوضات

وأضاف محمد بن عبد الرحمن: "المباحثات تناولت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأكدنا أهمية تثبيته".

وتابع:" نؤكد أهمية التزام الأطراف بتنفيذ كافة بنود الاتفاق وبدء المرحلة الثانية، ونشدد على أهمية أن تكون هناك آلية واضحة للتأكد من تقديم المساعدات لمستحقيها. لا حل لهذه الأزمة إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، ونطالب بالانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية فورا وفق ما نص عليه الاتفاق".

موعد بدء المرحلة الثانية من المفاوضات

وأكد بن عبدالرحمن:" متفائلون في التوصل لنتائج إيجابية سريعة لإنهاء الحرب، ونشدد على أهمية تضافر الجهود لتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. موقفنا حازم وواضح ضد تهجير الفلسطينيين، ومفاوضات المرحلة الثانية يجب أن تبدأ غدا وبدأنا الانخراط مع الطرفين لأجل ذلك".

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