مسيرات إسرائيلية تستهدف مخيم النصيرات وسط غزة

قصفت طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

جيش الاحتلال يستهدف مخيم النصيرات

واستهدف القصف منطقة الجسر على شارع الرشيد شمال غربي مخيم النصيرات، فيما لم ترد بعد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.

كما أطلقت دبابات إسرائيلية نيرانا تحذيرية من محور فيلادلفيا صوب فلسطينيين في المناطق الجنوبية بمدينة رفح.

الاحتلال يشن عدوانا جديدا شمال الضفة

ويأتي ذلك في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على الضفة الغربية، حيث قال جيش الاحتلال إنه سيوسع نطاق عملياته في شمال الضفة لتشمل 5 قرى جديدة.

الاحتلال يدفع بتعزيزات إلى بلدة طمون

وفي السياق ذاته قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات إلى بلدة طمون جنوب طوباس في الضفة الغربية.

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