قناصة جيش الاحتلال يطلقون النار عشوائيا في طوباس بالضفة الغربية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن قناصة جيش الاحتلال يطلقون النار بشكل عشوائي تجاه منازل الأهالي خلال الاقتحام المستمر لبلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.

قناصة الاحتلال يستهدفون الفلسطينيين في طمون

ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من نطاق عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية، حيث اقتحمت صباح اليوم عشرات الآليات العسكرية بلدة طمون في محافظة طوباس وانتشر مئات الجنود فيها.

الاحتلال يوسع عملياته العسكرية في شمال الضفة

وتستمر العملية العسكرية منذ أسبوعين في مخيم جنين وسط حصار عسكري مشدد وتفجير مستمر لعدد من المنازل بزعم وجود مسلحين ومخازن ذخيرة فيها.

وتتواصل عملية الاحتلال بالنسق نفسه في مخيمي طولكرم ونور شمس. طيران الاحتلال يواصل الاستطلاع والتحليق بكثافة في سماء هذه المخيمات.

ويواصل طيران الاحتلال الاستطلاع والتحليق بكثافة في سماء هذه المخيمات، بينما تكثف الطائرات المسيرة الانقضاضية من غاراتها وتوقع المزيد من الشهداء حيث استشهد جراء ذلك فلسطينيان في الحي الشرقي لمخيم جنين و3 في بلدة قباطية جنوبي جنين.

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