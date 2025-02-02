الأحد 02 فبراير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يوسع عملياته شمالي الضفة الغربية

الاحتلال، فيتو
الاحتلال، فيتو

 وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من نطاق عملياته العسكرية شمال  الضفة الغربية، حيث اقتحمت صباح اليوم عشرات الآليات العسكرية بلدة طمون في محافظة طوباس وانتشر مئات الجنود فيها.

 

الاحتلال يوسع عملياته العسكرية في شمال الضفة 

 وتستمر العملية العسكرية منذ أسبوعين في  مخيم جنين وسط حصار عسكري مشدد وتفجير مستمر لعدد من المنازل بزعم وجود مسلحين ومخازن ذخيرة فيها.

وتتواصل عملية الاحتلال بالنسق نفسه في مخيمي طولكرم ونور شمس.

طيران الاحتلال يواصل الاستطلاع والتحليق بكثافة في سماء هذه المخيمات. 

 

ويواصل طيران الاحتلال الاستطلاع والتحليق بكثافة في سماء هذه المخيمات، بينما تكثف الطائرات المسيرة الانقضاضية من غاراتها وتوقع المزيد من  الشهداء حيث  استشهد جراء ذلك فلسطينيان في الحي الشرقي لمخيم جنين و3 في بلدة قباطية جنوبي جنين.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، توسيع عملياته شمال الضفة الغربية لتشمل محافظة طوباس، وزعم عثوره على أسلحة وذخائر.

كما أكد استمرار العملية وملاحقة من وصفهم بالإرهابيين  في تلك المنطقة.

وجاء في بيان  لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن "قوات الكتيبة القتالية التابعة للواء بيسلاح تبدأ عملياتها في قرية طمون ضمن لواء منشيه".

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