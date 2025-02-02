مقتل قادة رئيسيين لـ داعش في غارات أمريكية على الصومال

أعلنت حكومة منطقة بونتلاند ذات الحكم شبه الذاتي في شمال الصومال الأحد أن الغارات الجوية الأمريكية على جبال غوليس أدت إلى مقتل قادة رئيسيين في تنظيم "داعش".

الغارات الجوية الأمريكية على جبال غوليس



وقالت الحكومة: إن "هجمات جوية حديثة أدت إلى تحييد قادة رئيسيين في تنظيم داعش، وهو ما يمثل تقدما كبيرا، بينما نمضي قُدُمًا في المرحلة الثانية من عمليتنا، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أن الولايات المتحدة شنت السبت الماضي ضربات جوية على عدد كبير من مقاتلي "داعش" في الصومال.

الضربات استهدفت قياديا في التنظيم



وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": إن هذه الضربات استهدفت قياديا في التنظيم، كان مكلفا بالتخطيط لاعتداءات، إضافة إلى "إرهابيين آخرين جنّدهم وقادَهم في الصومال" وفق تعبيره.

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