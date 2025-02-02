الأحد 02 فبراير 2025
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تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

أيمن موسى وكيل وزارة
أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية، تواصل مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية داخل غرف التصحيح التابعة للكنترول المركزي وذلك للعمل على الانتهاء من أعمال الرصد وإعلان النتيجة. 

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توجيهات بتسريع أعمال التصحيح والرصد 

ومن جانبه وجه أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بتسريع إجراءات التصحيح رصد نتائج الشهادة الإعدادية بالاسماعيلية وذلك لسرعة إعلانها  فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد.  

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية أن أعمال الكنترول تسير بشكل منتظم مع الامتحانات،  ويتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولا بأول.  

ضرورة مراعاة الدقة في التصحيح 

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، علي ضرورة مراعاة الدقة والحرص في رصد الدرجات،  مشيرا أن إعلان نتائج الامتحان سيكون فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها من اللواء أكرم خلال محافظ الإسماعيلية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 

وتتوقع مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية أن تنتهي أعمال النتيجة المتمثلة في المراجعة ورصد وتجميع الدرجات وإعداد كشوف النتائج في أقل من أسبوع وبعد ذلك، ستسلم المديرية النتيجة للمحافظ لاعتمادها والإعلان عن نسبة النجاح وأعداد الراسبين وكشف الأوائل.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونيًا على بوابة محافظة الإسماعيلية على الإنترنت، على أن يتم توزيعها على المدارس في اليوم التالي لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور عليها.

وفى سياق متصل قدم أيمن موسي وكيل الوزارة والدكتور سامى فضل وكيل المديرية تحية شكر وتقدير لكل من القائمين على العملية الامتحانية من المعلمين والإداريين ومديري المدارس ومديرى عموم الإدارات التعليمية وجميع العاملين بها والطلبة وأولياء الأمور على حسن تعاونهم وخروج الامتحانات بهذا الشكل المشرف اللائق بمحافظة الإسماعيلية.

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