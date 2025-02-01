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مستشفى جامعة القناة ينظم حملة توعوية للمواطنين بسرطان البروستاتا

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

تنظم مستشفيات جامعة قناة السويس، يومًا توعويًا عن سرطان البروستاتا، أحد أكثر الأمراض شيوعًا بين الرجال، تحت عنوان "سرطان البروستاتا: حقائق، وقاية، وأمل". 

جامعة القناة تنظم حملة تثقيفية متكاملة للعاملين بمركز القنطرة غرب (صور)

جامعة القناة تناقش "تأثير الهاتف المحمول على الصحة" (صور)

 

الرعاة والمشرفون على الحملة 

 

ويقام الفعاليات رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذ الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف تنفيذي الدكتور أحمد أنور عبد الغني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذة الدكتورة مروة عرابي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذة الدكتورة فيفي مصطفى، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، والدكتور محمد سليمان، مدير مركز علاج الأورام. 

 

الهدف من إقامة اليوم التوعوي

يهدف اليوم التوعوي إلى نشر الوعي حول أهمية الفحص المبكر ودوره في إنقاذ الحياة، مع تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في الإصابة بسرطان البروستاتا وطرق الوقاية الفعالة.  

 

أحدث أساليب التشخيص والعلاج 

كما ستتناول الندوة أحدث أساليب التشخيص والعلاج، من خلال محاضرة تقدمها الدكتورة هبة ماجد، مدرس علاج الأورام والطب النووي، يليها جلسة تفاعلية مباشرة مع الأستاذة الدكتورة فيفي مصطفى، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، تتيح للحضور فرصة طرح استفساراتهم والاستفادة من الخبرات الطبية المتخصصة. 

 

موعد إقامة الندوة 

تنعقد الندوة يوم السبت، 8 فبراير 2025، في تمام العاشرة صباحًا، بالقاعة الرئيسية لمركز علاج الأورام والطب النووي داخل حرم المستشفى الجامعي لجامعة قناة السويس

 

كما سيتم خلال الفعالية توفير تحليل PSA مجانًا للحضور ممن لديهم أعراض أو شكوك، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية. 

 

ووجهت جامعة القناة الدعوة لجميع العاملين الرجال بجامعة قناة السويس والمستشفى الجامعي ومنطقة القناة وسيناء.  

 

تأتي هذه الفعالية تأكيدًا على التزام الجامعة برسالتها في تقديم الرعاية الصحية، وتعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر، بما يساهم في الحد من انتشار المرض وإنقاذ الأرواح.

 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "اطمن على صحتك"، إحدى مبادرات  رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وتعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والسكان. 

 

 

 

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