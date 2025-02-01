السبت 01 فبراير 2025
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محافظات

الكشف على 689 مواطنًا من خلال 6 عيادات تخصصية خلال اليوم الأول

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بقرية شعيب (صور)

جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، سير العمل بالقافلة الطبية بقرية شعيب بمركز السبع آبار فى أول أيامها، والتقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.  

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قافلة طبية شاملة بأبوصوير 

جاء ذلك خلال فعاليات القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية بقرية شعيب التابعة لإدارة أبوصوير الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

 

جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو

عدد المنتفعين من القافلة الطبية 

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية إلى أن القافلة الطبية استقبلت 689 مواطن خلال اليوم الأول، من خلال 6 عيادات تخصصية [الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، أمراض مزمنة]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو

تنفيذ تكليفات وزير الصحة 

يأتى ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الإهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا. 

جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 158 مواطنًا بعيادة الباطنة، 92 مواطنًا بالجراحة، 23 سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 15 سيدة. 

جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو

بالإضافة إلى استقبال عدد 249 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 26 حالةً، بينما استقبلت عدد 23 حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت 70 حالة، وخدمات وحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو
جانب من القافلة،فيتو

 

 

 

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