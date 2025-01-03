استمرار احتفالات ثقافة الإسماعيلية بالعام الجديد (صور) 

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ورشة عمل زينة الكريسماس

أقام فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، ورشة عمل زينة الكريسماس ببيت ثقافة التل الكبير تدريب أميرة شاويش، مدير الموقع، بجانب ورشة تصميم ماسكات للأطفال.

جانب من الفعاليات، فيتو

الاحتفال باليوم العالمي للأسرة

كما أقامت مكتبة أبو صوير، محاضرة بعنوان “الأسرة والمجتمع”؛ احتفالا باليوم العالمي للأسرة تحدثت خلالها عزة السيد، من الأزهر الشريف، عن دور الأسرة في تنشئة الطفل ليصبح مواطنا صالحا من خلال ترسيخ قيم الصدق والأمانة، وأكدت ضرورة وجود احترام متبادل بين أفرادها، مع التزام كل فرد بواجباته.



جانب من الفعاليات، فيتو

كتاب الإعجاز الرباني في جسم الإنسان

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف، مدير عام الإقليم، شهدت المدرسة الإعدادية الجديدة ورشة حكي.

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ناقشت خلالها هند نجاتي، مدير مكتبة القصاصين الثقافية كتاب "الإعجاز الرباني فى جسم الإنسان"، الذي يتناول كيفية عمل الأجهزة الحيوية كالجهاز العصبي، والهضمي، والدوري، مع تسليط الضوء على التفاصيل الدقيقة وأهمية الحواس.

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