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مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة القصيرة

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية،فيتو

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في دورته السادسة والعشرين، التي ستُقام في الفترة من 5 إلى 11 فبراير المقبل برئاسة المخرجة هالة جلال. 

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تشكيل لجنة التحكيم 

حيث تترأس لجنة تحكيم مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية سولونج بوليه من فرنسا، ويشارك في عضويتها كل من الممثل المصري محمد حاتم وماريون شميت من ألمانيا. 

أعضاء لجنة التحكيم،فيتو
أعضاء لجنة التحكيم،فيتو

لمحة عن رئيسة اللجنة

من فرنسا، تشارك سولونج بوليه، التي قدّمت مساهمات كبيرة في تطوير وتعزيز السينما الوثائقية المتوسطية من خلال برامج التدريب وتنظيم المهرجانات والبرمجة، وذلك خلال عملها كمنسقة أنشطة في المركز المتوسطي للاتصال السمعي البصري (CMCA)، وهي منظمة تجمع بين مشغلي الوسائل السمعية البصرية من شمال وجنوب البحر المتوسط، بما في ذلك شركات التلفزيون والمنتجين. 

أعضاء لجنة التحكيم،فيتو
أعضاء لجنة التحكيم،فيتو

وتشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة منظمة "أفلام"، إلى جانب مشاركتها في لجنة اختيار الأفلام بالمهرجان السنوي. كما تشرف على ورشة "أفلام  لاتولييه دافلام"، وهو برنامج إقامة سنوي لكتابة السيناريو يُقام في مرسيليا منذ عام 2016. 

 

مشاركة مصرية بارزة

 

ويشارك الفنان محمد حاتم من مصر، وهو ممثل حائز على العديد من الجوائز، يتمتع بخبرة تزيد على 10 سنوات في مجال التلفزيون والسينما. 

فاز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو للسينما العربية عن دوره في فيلم "لما بنتولد" (2019) للمخرج تامر عزت. 

أعضاء لجنة التحكيم،فيتو
أعضاء لجنة التحكيم،فيتو

تشارك من ألمانيا ماريون شميت، المستشارة والمديرة الثقافية المتخصصة في قطاعي الأفلام الوثائقية والمنظمات غير الحكومية. 

شاركت ماريون في تأسيس جمعية الأفلام الوثائقية في أوروبا (DAE)، وكانت مديرة مشاركة لها من عام 2020 إلى 2024، وهي تعمل حاليًا كعضو في مجلس الإدارة ومستشارة أولى. 

على مدى أكثر من 15 عامًا، نظّمت فعاليات ومؤتمرات فنية عامة، كما تعاونت مع مؤسسات اجتماعية وغير ربحية في المملكة المتحدة، ومصر، وألمانيا، منها المؤسسة الاجتماعية في المملكة المتحدة، ومعهد جوته، وسوق الأفلام الأوروبية برليناله. وتحمل درجة الماجستير في إدارة الفنون والسياسات الثقافية من جامعة لندن.

يُذكر أن المهرجان يُقيمه المركز القومي للسينما سنويًا، ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.
 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة إعلان أعضاء لجنة التحكيم مسابقة الافلام القصيرة

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