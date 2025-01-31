القيادات النسوية بالإسماعيلية ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب (صور)

شاركت عدد من سيدات محافظة الإسماعيلية، في مشهد شعبي مهيب في فعالية لا للتهجير، وخرجت العشرات من سيدات الإسماعيلية للمشاركة في الفعالية التي شهدها معبر رفح البرى، يطلقن الهتافات للتنديد بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ألمح فيها إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

جانب من مشاركة نساء الإسماعيلية، فيتو

جانب من مشاركة نساء الإسماعيلية، فيتو

جانب من مشاركة نساء الإسماعيلية، فيتو

الترحال إلى رفح

وكان العشرات من أهالى وشباب ونساء وأطفال محافظة الإسماعيلية، قد غادروا فجر اليوم الجمعة، المحافظة فى طريقهم إلى معبر رفح بمحافظة شمال سيناء، وذلك دعما منهم للقضية الفلسطينية ورفضا لتجهيز الشعب الفلسطيني وتصفية القضية.

جانب من مشاركة نساء الإسماعيلية، فيتو

جانب من مشاركة نساء الإسماعيلية، فيتو

جانب من مشاركة نساء الإسماعيلية، فيتو

بدأ فجر اليوم الجمعة تجمع وفود من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، للتوجه نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لإعلان رفضهم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسريًّا من أراضيهم باتجاه مصر.



جانب من مشاركة الإسماعيلية، فيتو

جانب من مشاركة الإسماعيلية، فيتو

جانب من مشاركة نساء الإسماعيلية، فيتو

السيسي يرد على ترامب

والأربعاء الماضي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، أن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.

وشدد على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى"، مؤكدًا أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".



وأكد الرئيس السيسي، أن هذا "موقف أمة ولا يتعلق بوجوده أو رحيله عن منصبه، وحذر من أن مخططات تهجير الفلسطينيين، يهدد الأمن القومي المصري وأمن المنطقة برمتها، مشددًا على أن مصر لن تتساهل مع تهديد أمنها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.