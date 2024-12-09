فعاليات متنوعة بثقافة القنطرة شرق في الإسماعيلية (صور)

شهد مركز شباب القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، الأمسية الأسبوعية لنادى الطفل بالقنطرة ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة.



عقد ندوة عن تنمية الإبداع

بدأت فعاليات لقاء نادي أدب طفل بيت ثقافة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية والتي أقيمت بمقر مركز شباب القنطرة شرق القديمة، بمحاضرة بعنوان" تنمية الإبداع الإداري والإبداع الفني وعلاقته باكتشاف المواهب" تلاها التدريب على فن الإلقاء ثم قدم براعم النادي إبداعاتهم في إلقاء الشعر والغناء والإنشاد الديني.



جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء

حضر اللقاء غريب موسي مدير مركز الشباب، وعدد من أولياء الأمور، وإشراف إبراهيم عبد الشهيد مدير بيت ثقافة القنطره شرق، ومشرف عام النشاط، هيثم عمران ورئيس نادي أدب الطفل الفنان.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

وكان قد عقد فرع ثقافة الإسماعيلية، لقاء بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين، في إطار أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

مقررة قومي المرأة تتحدث عن العنف ضد المرأة

استهل اللقاء بكلمة لبني زكي، مقرر المجلس القومي للمرأة في الإسماعيلية، تحدثت خلالها في عدة محاور، عن العنف ضد المرأة فعلا وقولا، ومسئولية الرجل في مناهضة العنف ضد المرأة.

وعظ الإسماعيلية تشارك بندوة العنف ضد المرأة

كما تحدث الشيخ أشرف السعيد، مدير عام إدارة الوعظ بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، عن أهمية الاقتداء بأخلاق الإسلام الذي كرم المرأة، وتطرق لتأثير ذلك على نهضة المجتمع.

مدير فرع ثقافة الإسماعيلية تتحدث عن احترام المرأة

وأشارت شيرين عبد الرحمن، مدير عام الثقافة في الإسماعيلية، إلى أهمية احترام المرأة وتقدير دورها في المجتمع، وتحدثت عن أنشطة التوعية التي تقدمها الثقافة في هذا الشأن، وأهمية الحفاظ على التواصل الجيد بين أفراد الأسرة الواحدة.



عقد اللقاء من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة د دينا هويدي، بالتعاون مع فرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، والدكتور شعيب خلف مدير عام الإقليم.

حضر فعاليات اللقاء الدكتورة أمل الدسوقي، وفاء سليمان مدير إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم، مها إمام مدير إدارة التعليم الثانوي بشمال الإسماعيلية، ونصر عبد النبي، مدير المدرسة، ونانسي الحلواني، وكيل شئون الطلاب بالمدرسة.

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