السبت 01 فبراير 2025
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محافظات

"ثقافة الإسماعيلية" يستضيف "أنا وأنا" ضمن عروض مسرح الطفل (صور) 

جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو

شهد قصر ثقافة الاسماعيلية، العرض المسرحي " أنا وأنا" ضمن فعاليات عروض نوادي مسرح الطفل في محافظة الإسماعيلية، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة. 

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أحداث العرض وقصته 

تدور أحداث العرض الذى استضافه قصر ثقافة الإسماعيلية، حول ياسين الطالب حيث يمكث بطل حكايتنا بين تضاربات الحياة فيقف عاجزًا بين إن كان على طريق الصواب أم يحتاج لتعديل مساره. 

جانب من العرض،فيتو
جانب من العرض،فيتو
جانب من العرض،فيتو
جانب من العرض،فيتو

تظهر أمامه الصفرا وهي التي تعبر عن ووسوسة الشيطان.  

و تتوالى أحداث العرض تصاعديًا حتى يصل البطل للجواب، هل يجب أن يكون مثل سائر البشر حتى وإن كانوا الأشرار؟ هل حسن النوايا وصفاء القلوب من أكبر العيوب؟ كيف سيسير قدمًا نحو المستقبل، وذلك بحضور شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية ولجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد طه، المخرج محمد صابر، مهندسة الديكور سارة شكرى، وضحي بهجت مقرر اللجنة. 

جانب من العرض،فيتو
جانب من العرض،فيتو
جانب من العرض،فيتو
جانب من العرض،فيتو

مؤلف العرض ومخرجه 

وألف عرض"أنا وأنا " الذى استضافه قصر ثقافة الإسماعيلية أحمد وائل ربيع، وإخراجه عبد الوهاب خالد ، وأشعار وألحان زياد مرعى واستعراضات يوسف الصغير، تنفيذ ديكور عبدالسلام ابراهيم، مخرج منفذ يوسف حمادة، ديكور مي فندود،تأليف موسيقي بيجو نبيل، إضاءة أحمد حلمي.  

جانب من العرض،فيتو
جانب من العرض،فيتو
جانب من العرض،فيتو
جانب من العرض،فيتو

العرض يقدم بالمجان 

ويقدم العرض مجانا ضمن عروض نوادي مسرح الطفل، إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة والدكتورة جيهان حسن، وإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافى بإدارة والدكتورة شعيب خلف مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن. 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية قصر ثقافة الاسماعيلية العرض المسرحي أنا و أنا عروض مسرح الطفل

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