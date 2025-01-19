هنري كافيل يتجول في أستراليا مع ابنه حديث الولادة (صور)

التقطت عدسات الكاميرات، أول صور للممثل هنري كافيل، مع حبيبته ناتالي فيسكوسو، وابنهما الأول الذي رزقا به منذ أيام.

وكان الثنائي أعلنا خبر انتظار طفلهما الأول في شهر أبريل الماضي، وصرح هنري قائلا: "أنا متحمس جدا لذلك.. ناتالي وأنا على حد سواء متحمسان جدا لهذا الموضوع".

زاك سنايدر يرشح هنري كافيل لتجسيد شخصية Wolverine في عالم مارفل

في سياق متصل، رشح مخرج أفلام السوبر هيروز الشهير زاك سنايدر، هنري كافيل لتجسيد شخصية Wolverine، في عالم مارفل بالمرحلة المقبلة.

وقال سنايدر في تصريحات صحفية: "يجب على مارفل، أن تختار هنري كافيل، لدور ولفرين القادم، بعد ظهوره الرائع في فيلم Deadpool & Wolverine" .

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