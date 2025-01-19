الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هنري كافيل يتجول في أستراليا مع ابنه حديث الولادة (صور)

هنري كافيل وزوجته،
هنري كافيل وزوجته، فيتو

التقطت عدسات الكاميرات، أول صور للممثل هنري كافيل، مع حبيبته ناتالي فيسكوسو، وابنهما الأول الذي رزقا به منذ أيام.

وكان الثنائي أعلنا خبر انتظار طفلهما الأول في شهر أبريل الماضي، وصرح هنري قائلا: "أنا متحمس جدا لذلك.. ناتالي وأنا على حد سواء متحمسان جدا لهذا الموضوع".

Image

زاك سنايدر يرشح هنري كافيل لتجسيد شخصية Wolverine في عالم مارفل

في سياق متصل، رشح مخرج أفلام السوبر هيروز الشهير زاك سنايدر، هنري كافيل لتجسيد شخصية Wolverine، في عالم مارفل بالمرحلة المقبلة.

وقال سنايدر في تصريحات صحفية: "يجب على مارفل، أن تختار هنري كافيل، لدور ولفرين القادم، بعد ظهوره الرائع في فيلم Deadpool & Wolverine".

Image

 

جاستن بالدوني يقاضي مارفل بسبب رايان رينولدز

ديدي يستغل عيد ميلاده لعرقلة العدالة من خلف القضبان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابن هنري كافيل الممثل هنري كافيل النجم هنري كافيل طرد هنري كافيل طرد هنري كافيل من شخصية سوبر مان هنري كافيل

مواد متعلقة

الأول لـ كاميرون دياز منذ 10 سنوات، نتفليكس تطرح فيلم Back in Action

تفاصيل مسلسل آبل القصير Lucky

ads

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم الأحد 19-1-2025 في مصر

المصري يبحث عن بطاقة التأهل بالكونفدرالية بمواجهة بلاك بولز اليوم

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم الأحد 19 يناير 2025

البوري يسجل 180 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

بالدي يدافع عن نفسه بعد صفعه لاعبا مغربيا: تعرضت للإهانة من جماهير خيتافي

ترامب يصل إلى واشنطن مع بدء احتفالات تنصيبه (صور)

5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي

قبل بدء التهدئة، جيش الاحتلال ينسحب من جباليا (فيديو)

منوعات

المزيد

توقف تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الإيفواري يتوج بجائزة إفريقيا لتعزيز السلم 2025

قصة نجاة بحار بريطاني انقلب يخته لأيام بمياه متجمدة

الأحجار الكريمة إرث ثقافي يمتد لآلاف السنين (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

سعر القصدير اليوم السبت 18-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

7 قرارات حاسمة لمواجهة مخالفات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية