أخبار الفن اليوم: إيرادات فيلم الدشاش تسجل 56 مليون جنيه خلال شهر.. الظهور الأول لنانسي عجرم وزوجها بعد شائعات انفصالهما.. ومي فاروق تطرح أغنية جديدة بعنوان "ميزني"

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

إيرادات فيلم الدشاش، استطاع الفنان محمد سعد أن يتصدر شباك الإيرادات بفيلم “ الدشاش”، الذي يعرض حاليًا بالسينمات، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات وصلت إلى 56 مليون جنيه، في أربعة أسابيع فقط، ويعد ذلك الأمر إنجازا ضخمًا لمحمد سعد، الذي غاب عن السينما أكثر من 6 سنوات، فقد كانت آخر أفلامه “محمد حسين”، الذي عرض عام 20219 ولم يحقق النجاح.

ظهرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم برفقة زوجها الطبيب فادي الهاشم، في صورة جمعتهما بأطفالهما أثناء الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الصغرى “ليا”، والتي أتمت عامها السادس



على الرغم من أن نانسي عجرم لم تنف أو تؤكد خبر انفصالها حتى بعد تصدرها محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه الصورة هي بمثابة نفي قاطع لشائعات الانفصال التي طالتهما مؤخرًا

طرحت المطربة مي فاروق أغنية جديدة بعنوان “ميزني” وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وتريات سعيد كمال، وميكس وماستر أمير محروس.

يواصل أبطال مسلسل “عقبال عندكوا” بطولة الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، تصوير أحداث ومشاهد العمل، وذلك تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “النص”، بطولة الفنان أحمد أمين، إعلانا تشويقيا للعمل المنتظر، تمهيدًا لعرضه في ماراثون رمضان 2025.



وأثار الإعلان تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، حيث يعد مسلسل “النص” من الأعمال المرتقبة في موسم رمضان المقبل، وسط توقعات بتحقيقه نجاحًا كبيرًا في ظل الشعبية التي يحظى بها أحمد أمين وأسلوبه المميز في تقديم الشخصيات.

شهدت "القاعة الدولية"؛ "بلازا "2، ضمن محور "تجارب ثقافية"، ندوة بعنوان "الشعر الآن.. مشكلات ومساءلات" في اليوم التاسع من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السادسة والخمسين.





روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “وتقابل حبيب”، حيث نشرت البوسترات الفردية لأبطال المسلسل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.





نشر المخرج عبدالعزيز النجار عبر حسابه على تطبيق انستجرام صورًا حصرية من كواليس تصوير مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”، الذي يقوم ببطولته الفنان عصام عمر والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

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