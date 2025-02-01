السبت 01 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مخرج "نص الشعب اسمه محمد" ينشر صورا لعصام عمر من الكواليس

عصام عمر، فيتو
عصام عمر، فيتو

نشر المخرج عبدالعزيز النجار عبر حسابه على تطبيق انستجرام صورًا حصرية من كواليس تصوير مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”، الذي يقوم ببطولته الفنان عصام عمر والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025. 

وأظهرت الصور أجواء العمل خلف الكاميرا، حيث ظهر عصام عمر في لقطات مختلفة أثناء التصوير بينما يوجهه المخرج عبد العزيز النجار.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومسلسل نص الشعب اسمه محمد يكتبه السيناريست محمد رجاء ويخرجه عبد العزيز النجار، وينتمي العمل لـ اللايت كوميدي عائلي.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

وكان فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو هو أحدث أعمال عصام عمر، وتدور أحداث الفيلم عن علاقة عصام عمر «حسن» بالكلب رامبو، حيث ينطلقان في مهمة لإنقاذ رامبو من مالك منزل حسن المنتقم، الذي هاجمه الكلب. 

وفي رحلته عبر القاهرة للعثور على منفذ آمن لرامبو، يضطر حسن إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه.

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الفنان عصام عمر المخرج عبد العزيز النجار رمضان 2025 موسم رمضان 2025 عصام عمر

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