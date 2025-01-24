بعد أنباء انفصالهما، سطور مثيرة في حياة نانسي عجرم وفادي الهاشم

تصدرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية علي خلفية تداول أنباء عن انفصالها عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، الأمر الذي أثار تساؤلات جمهورها حول حقيقة هذه الأنباء، خاصة بعد تدوينتها الغامضة على حسابها الشخصي عبر موقع “X”، التي قالت فيها: “عندما ينتهي فصل تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد هذه سُنة الحياة”.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن هناك وساطات بين الطرفين لحل جميع المشكلات للإبقاء على الأسرة وعودتهما إلى بعض قريبا من أجل بناتهما، برغم أن نفس الوسائل هي التي أعلنت أن الثنائي سيعلنان انفصالهما بشكل رسمي قريبا.

وفي السياق ذاته، لم تخرج نانسي عجرم هي وزوجها فادي الهاشم ليؤكدا أو ينفيا الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عن انفصالهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدرت فيها نانسي عجرم التريند بسبب تداول أنباء انفصالها عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، بل في وقت سابق، خرجت صفحة منسوبة لـ نانسي عجرم تؤكد انفصال الثنائي، وسرعان ما نفت المطربة بطريقتها الخاصة ونشرت صورة برفقة أسرتها.

قصة زواج نانسي عجرم وفادي الهاشم

تزوجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من الطبيب فادي الهاشم عام 2008، ويكبرها زوجها بـ 14 عاما، وأنجبت منه 3 بنات؛ الأولى ميلا في 2009 وابنتهما الثانية ولدت عام 2011، أما في عام 2019 أنجبت ابنتهما الثالثة "ليا".

وبدأت قصة الحب بين نانسي عجرم وفادي الهاشم عام 2005، حينما ذهبت إلى العيادة لفحص أسنانها، لتتطور بعدها الأمور إلى صداقة ثم حب ثم زواج.

اقتحام منزل نانسي عجرم وفادي الهاشم

وفي عام 2020، تصدرت النجمة نانسي عجرم تريند جوجل عقب واقعة اقتحام منزلها من شخص سوري يدعى “محمد موسى" بغرض السرقة، وتفاجأ بوجود زوج “نانسي” "فادي" وتبادل الثنائي إطلاق النار، أدى إلى مقتل الشاب السوري على الفور.

وفي عام 2023، أصدر القضاء اللبناني حكما نهائيا بتبرئة فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في قضية قتله لشاب سوري عام 2020 يدعى محمد الموسى، بعد أن تسلل إلى فيلته ملثما ومسلحا بغرض السرقة.

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