شاهد، كواليس تصوير مسلسل "عقبال عندكوا" لـ حسن الرداد وإيمي سمير غانم

يواصل أبطال مسلسل “عقبال عندكوا” بطولة الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، تصوير أحداث ومشاهد العمل، وذلك تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

مسلسل عقبال عندكوا

ويأتي مسلسل “عقبال عندكوا” ضمن مجموعة الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم رمضان 2025.



أبطال مسلسل عقبال عندكوا

يشار إلى أن مسلسل “عقبال عندكوا” بطولة النجمة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، اوس اوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد وإبرام سمير.

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