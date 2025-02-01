طرح إعلان تشويقي لمسلسل النص بطولة أحمد أمين (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “النص”، بطولة الفنان أحمد أمين، إعلانا تشويقيا للعمل المنتظر، تمهيدًا لعرضه في ماراثون رمضان 2025.

وأثار الإعلان تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، حيث يعد مسلسل “النص” من الأعمال المرتقبة في موسم رمضان المقبل، وسط توقعات بتحقيقه نجاحًا كبيرًا في ظل الشعبية التي يحظى بها أحمد أمين وأسلوبه المميز في تقديم الشخصيات.

مسلسل النص

تشهد أحداث مسلسل “النص” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين القبض عليه، بعد تعديه على أحد جنود الاحتلال في هذه الفترة التي تدور فيها أحداث العمل.

ويواصل الفنان أحمد أمين تصوير مشاهد مسلسل “النُص” المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2025، ويتم التصوير داخل الحي القديم بمدينة الإنتاج الإعلامي، وخاصة أن مشاهد العمل تدور في فترة زمينة معينة، وتحتاج لديكورات هذه المرحلة.





تفاصيل مسلسل النص

ويلعب أحمد أمين شخصية لص تائب يحارب الاحتلال في هذه الفترة، بمشاركة بعض الأعضاء، إلى أن يصبح له مقاومة للدفاع عن الوطن.

ويشهد مسلسل “النص” عودة أحمد أمين للمنافسة الرمضانية بعد أن غاب عنها الموسم الماضي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، على الرغم من أن المسلسل يعود إلى حقبة أربعينيات القرن الماضي، حيث يكشف بعض المواقف الكوميدية من خلال شخصية النص الذي يواجه الاحتلال الإنجليزي.

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