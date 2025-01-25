السبت 25 يناير 2025
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ثقافة وفنون

طرح بوسترات مسلسل "عقبال عندكوا " لحسن الرداد وإيمي سمير غانم

عقبال عندكوا
عقبال عندكوا

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “عقبال عندكوا” البوسترات الرسمية للمسلسل، والذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان المقبل.

وقال الرداد في تصريحات خاصة لـ فيتو، إنه يعد الجمهور بمشاهدة مسلسل كوميدي مختلف في شهر رمضان المقبل، إذ إن المسلسل يجمع بين التشويق والإثارة والكوميديا، خاصة أنه يشهد عودة التعاون بينه وبين زوجته إيمي سمير غانم.

وأضاف الرداد، أن مسلسل “عقبال عندكوا”، تم اختياره من بين عدد كبير من السيناريوهات التي عرضت عليه خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه كان يبحث عن دور مختلف لم يقدمه من قبل، وكذلك الفنانة إيمي التي سوف تظهر بشكل مختلف خلال أحداث العمل

وتعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكوا”.

تفاصيل مسلسل عقبال عندكوا أحدث أعمال إيمي سمير غانم

 كان مسلسل عقبال عندكو يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد، وانضم للمسلسل مؤخرًا الفنان حجاج عبد العظيم، وسيعرض المسلسل في رمضان 2025.

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حسن الرداد أخبار ايمي سمير غانم عقبال عندكم

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