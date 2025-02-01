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رياضة

بايرن ميونخ يتقدم علي هولشتاين كيل بثنائية في الشوط الأول

بايرن ميونخ،فيتو
بايرن ميونخ،فيتو

يتقدم فريق بايرن ميونخ علي نظيره هولشتاين كيل بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم الأن، على ملعب أليانز آرينا ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

وسجل هدف التقدم لفريق بايرن ميونخ اللاعب جمال موسيالا في الدقيقة 19، وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 45+3.

تشكيل بايرن ميونخ ضد هولشتاين كيل في الدوري الألماني   

ويدخل بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نوير.

الدفاع: لايمير، أوباميكانو، مين جاى، جيريرو.

الوسط: كيميتش، بافلوفيتش، اوليسه.

الهجوم: موسيالا، كومان، كين.

ترتيب بايرن ميونخ وهولشتاين كيل في الدوري الألماني   

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب أندية الدوري الألماني برصيد 48 نقطة، فيما يحتل هولشتاين كيل المركز 17 برصيد 12 نقطة.

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بايرن ميونخ هولشتاين كيل الدوري الألماني جمال موسيالا

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