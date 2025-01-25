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رياضة

بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على بوخوم بثلاثية في الدوري الألماني

بوروسيا
بوروسيا

فاز فريق بوروسيا مونشنجلادباخ على نظيره بوخوم، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بروسيا بارك، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19 من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

 أهداف مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبوخوم في الدوري الألماني

سجل ثلاثية بوروسيا مونشنجلادباخ كل من: روكو ريتز، روبن هاك وتيم كلينيست في الدقائق 33، 54، 85.

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وفي نفس الجولة تعادل فريق باير ليفركوزن مع نظيره لايبزيج بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19 من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

أهداف مباراة لايبزيج ضد باير ليفركوزن

سجل ثنائية باير ليفركوزن كل من:" باتريك شيك وأليسك جارسيا في الدقائق 17 و36، فيما سجل هدفي لايبزيج دافيد راوم في الدقيقة 40 وإدموند تابسوبا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 83.

ترتيب لايبزيج وباير ليفركوزن في الدوري الألماني

بهذه النتيجة يرتفع رصيد باير ليفركوزن لـ 42 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني،  فيما يأتي لايبزيج بالمركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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