أوجسبورج يخطف فوزا قاتلا من هايدنهايم 1/2 في الدوري الألماني

انتهت مباراة أوجسبورج أمام ضيفه هايدنهايم بنتيجة التعادل 2-1 للأول، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب إمبولس أرينا، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشر من الدوري الألماني - البوندسليجا.

سجل هدفي فريق أوجسبورج، كريسلاين ماتسيما وكيفن شلوتربيك في الدقيقتين 45 و90، بينما سجل اللاعب باتريك ماينكا هدف فريق هايدنهايم في الدقيقة 76.

تشكيل أوجسبورج ضد هايدنهايم

فين داهمين، كريسلاين ماتسيما، جيفري جويليو، بانكس، ديميتريوس جيانوليس، ماريوس وولف، إلفيس ريكسبيكاج، فرانك أونيكا، أرني مايير، ألكسيس كلود موريس، سامويل إسيندي.

تشكيل هايدنهايم أمام أوجسبورج

كيفن مولر، عمر تراوري، باتريك ماينكا، جوناس فوهرينباش، فرانس كراتزيج، بينيديكت جيمبير، لوكا كيربر، يان شوبنر، أدريان بيك، باول فانير، بودو زفيزيفادزي.

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