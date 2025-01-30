بايرن ميونخ يقسو على سلوفان براتيسلافا بثلاثية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

انتهت مباراة بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 3-1 للبايرن، والتي جرت على ملعب أليانز أرينا مساء الأربعاء، في ختام مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف بايرن ميونخ، توماس مولر وهاري كين وكينجسلي كومان في الدقائق 8 و63 و84، بينما سجل ماركو توليتش هدف سلوفان براتيسلافا في الدقيقة 90.

تشكيل بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا

مانويل نوير- كيم- جوشوا كيميتش- هاري كين- ليروس ساني- أوليسيه- بوي- توماس مولر- تيل- ستانيسيتش- بافلوفيتش.

تشكيل سلوفان براتيسلافا أمام بايرن ميونخ

تاكاك- كاشيا- فيمر- بارسيجيان- باريتش- ستريليك- ماركيلي- زوبيرو- بلاكمان- سزوكي- سافيديس.

ترتيب بايرن ميونخ وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

ويحتل بايرن ميونخ المركز 15 برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد سلوفان براتيسلافا في المركز 35 دون رصيد من النقاط.

وضمن البايرن التأهل للملحق المؤهل لثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا على أقل تقدير، ولكن لا يزال حسابيا بإمكانه التأهل لثمن النهائي مباشرة من خلال التواجد بين أول 8 فرق.

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