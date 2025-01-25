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رياضة

دورتموند يتعادل 2-2 أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني

بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند

الدوري الألماني، تعادل فريقا بروسيا دورتموند وفيردر بريمن بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الألماني.

 

مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن

أحرز سيرهو جيراسي هدف التقدم لفريق بروسيا دورتموند في الدقيقة 27 ثم أحرز ماركو لاعب فيردر بريمن هدف عكسي في مرماه في الدقيقة 50.

وأحرز ليوناردو الهدف الأول لفريق فيردر بريمن في الدقيقة 63، ثم أحرز مارفين الهدف الثاني وهدف التعادل في الدقيقة 71.

 

تشكيل بروسيا دورتموند أمام فيردر بريمن


في حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

في قلب الدفاع: جوليان رايرسون، نيكو شلوتربيك، رامي بن سبعيني.

في خط الوسط: إيمري تشان، باسكال جروس، فيليكس نميشا، جوليان براندت.

في قلب الهجوم: ماكسمليان بيير، جيمي بينوي جيتينز، سيرو جيراسي

 

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