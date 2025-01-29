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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم علي طريق الفيوم- القاهرة

مستشفي النبوي المهندس
مستشفي النبوي المهندس العام، فيتو

أصيب 4 أشخاص ،  بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق القاهرة الفيوم،  بدائرة مركز شرطة طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث تصادم علي طريق الفيوم - القاهرة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ،  تلقي إخطارا من  مأمور مركز شرطة طامية  بورود اشارة من غرفه عمليات شرطة النجدة، للابلاغ عن حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي  بدائرة المركز، ووجود مصابين.

 وعلى الفور انتقلت قوة من المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين حدوث التصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة  التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارتين، ما تسبب وقوع التصادم وإصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

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وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية سائقي السيارتين عن الحادث، وإعداد تقرير مفصل عن حالة المركبتين ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بكل سيارة، وتولي التحقيق.

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