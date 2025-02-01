3 مقابل 180، تفاصيل الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال (فيديو)

انتهت عملية تبادل رابعة للأسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال، وشملت إفراج الحركة عن ثلاثة أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 183 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية وصلوا اليوم إلى مدينة رام الله.

تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال

وأفرج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الرابعة من سجن عوفر الإسرائيلي، وسط تعزيزات إسرائيلية بمحيط السجن.

ومن المقرر أن يتم نقل 110 من الأسرى المفرج عنهم إلى غزة. وأظهرت الصور وصول الأسرى المفرج عنهم إلى مدينة رام الله وسط استقبال شعبي كبير من ذويهم وأقاربهم.

111 من أبناء غزة

وشملت الدفعة 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، فضلا عن 111 من أبناء غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

كتائب القسَّام جايين لتسليم الأسرى

بمركبة صهيونية غنموها في السابع من أكتوبر

يتفننون في إذلالهم! pic.twitter.com/srYta1lbrS — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) February 1, 2025

علما بأن النادي قد أشار في بادئ الأمر إلى أنّ إسرائيل "ستفرج عن تسعين أسيرا"، فقط.

هتافات مقاتلي كتائب القسام لمحمد الضيف من ميناء #غزة في إطار الاستعدادات لتسليم أسير إسرائيلي في الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/J0ObtEqcFd — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 1, 2025

ومنذ بدء سريان وقف النار في القطاع، أطلقت إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين، وكثر من بينهم نساء وقصّر.

وصول دفعة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى #رام_الله #سوشال_سكاي pic.twitter.com/DE5kkOrOH1 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 1, 2025

دخول الهدنة في غزة حيّز التنفيذ

يذكر أن عملية التبادل اليوم هي الثانية هذا الأسبوع والرابعة منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ.

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