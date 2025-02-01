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خارج الحدود

3 مقابل 180، تفاصيل الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال (فيديو)

حماس، فيتو
حماس، فيتو

انتهت عملية تبادل رابعة للأسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال، وشملت إفراج الحركة عن ثلاثة أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 183 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية وصلوا اليوم إلى مدينة رام الله.

 

تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال

وأفرج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الرابعة من سجن عوفر الإسرائيلي، وسط تعزيزات إسرائيلية بمحيط السجن.

ومن المقرر  أن يتم نقل 110 من الأسرى المفرج عنهم إلى غزة. وأظهرت الصور وصول الأسرى المفرج عنهم إلى مدينة رام الله وسط استقبال شعبي كبير من ذويهم وأقاربهم.

 

111 من أبناء غزة

وشملت الدفعة 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، فضلا عن 111 من أبناء غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

 

 

علما بأن النادي قد أشار في بادئ الأمر إلى أنّ إسرائيل "ستفرج عن تسعين أسيرا"، فقط.

 

 

ومنذ بدء سريان وقف النار في القطاع، أطلقت إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين، وكثر من بينهم نساء وقصّر.

 

 

دخول الهدنة في غزة حيّز التنفيذ

يذكر أن عملية التبادل اليوم هي الثانية هذا الأسبوع والرابعة منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ.

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مدينة رام الله الاحتلال السجون الإسرائيلية غزة إسرائيل

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