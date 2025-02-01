تقديم الأسيرات بملابس أنيقة، حماس تبعث رسائل مباشرة لكسر هيبة جيش الاحتلال

حرصت حركة حماس على توظيف تفاصيل عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل بدقة، إذ تعمدت إبراز مشاهد إطلاق سراح المحتجزين كرسالة تهدف إلى تقويض هيبة الجيش الإسرائيلي.

دمار غزة لم يحقق أهدافه

لم تقتصر "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحماس، على مشاهد الاحتفاء بإطلاق سراح الأسيرات الإسرائيليات بأسلوب منظم، بل تعمدت تقديمهن بملابس أنيقة وسط مراسم رسمية شملت الهدايا والتذكارات، في حين ظهر مقاتلوها ببزات نظيفة، وسيارات متينة لم تتأثر بغبار القصف العنيف، وكأنها رسالة بأن الدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بغزة لم يحقق أهدافه المرجوة.

كما أن الطريقة التي ظهر بها الأسرى الإسرائيليون قدمت مكسبًا دعائيًا لحماس أمام الرأي العام الإسرائيلي والدولي، حيث بدوا في حالة جيدة رغم القصف والحصار المفروض على غزة، ما يعزز رواية الحركة حول إدارتها للوضع الإنساني في ظل التصعيد.

وفي إطار الدفعة الرابعة من صفقة "طوفان الأحرار"، أطلقت "كتائب القسام" سراح أسيرين إسرائيليين باستخدام مركبة إسرائيلية استولت عليها من مستوطنات غلاف غزة خلال عملية "طوفان الأقصى"، في خطوة تحمل دلالات رمزية.

كما ظهر مقاتلو "القسام" حاملين بنادق "الغول"، التي استخدمت بكفاءة في عمليات قنص الجنود الإسرائيليين خلال القتال البري، ورفعوا لافتة تحمل اسم مستوطنة "رعيم"، التي اقتحموها في 7 أكتوبر الماضي، في استعراض إضافي للرسائل الرمزية.

وخلال عملية التسليم في خان يونس، برزت بنادق "التافور" الإسرائيلية في أيدي مقاتلي القسام، وهي أسلحة تم الاستيلاء عليها من الجيش الإسرائيلي، مما أضاف بُعدًا آخر للصورة التي تحاول الحركة إيصالها.

ولم تتوقف هذه الاستعراضات عند المعدات والمركبات، إذ من المتوقع أن يظهر هيثم الحواجري، قائد "كتيبة الشاطئ"، شخصيًا لتسليم أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة، رغم إعلان إسرائيل عن اغتياله مرتين سابقًا، في خطوة تسلط الضوء على بعض الإخفاقات الاستخباراتية الإسرائيلية، رغم نجاحها في استهداف عدد من قادة الحركة.

أما اللافتات التي رفعت خلال عملية التسليم، فقد حملت شعارات مثل "الصهيونية لن تنتصر"، إلى جانب رموز وحدات عسكرية إسرائيلية تكبدت خسائر كبيرة خلال الحرب، مما عزز الرسائل الإعلامية التي أرادت حماس إيصالها.

يُذكر أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين وخمسة تايلانديين من أمام منزل القائد السابق لحركة حماس، يحيى السنوار، في خان يونس جنوب قطاع غزة، في مشهد حمل بعدًا دعائيًا إضافيًا للحركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.