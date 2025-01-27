زيت السمسم للتخلص من القشرة وترطيب الشعر

يوجد زيت السمسم في العديد من المستحضرات مثل الصابون والشامبو ومرطبات البشرة ومستحضرات التجميل والأدوية، كما يستخدمه العديد من الأشخاص مباشرة على شعرهم وفروة رأسهم لفوائده العديدة.

تساقط الشعر وترققه

زيت السمسم غني بأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، وتعتبر هذه الدهون أساسية يحتاجها جسمك للحصول عليها من النظام الغذائي، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

وأشارت الدراسات إلى أن نقص هذه الأحماض الدهنية يمكن أن يؤثر على تساقط الشعر، والحصول على المزيد من هذه الدهون الأساسية يمكن أن يحسن نمو الشعر لبعض الأشخاص.

فوائد بذور السمسم

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بـذور السمسم الكاملة على العديد من العناصر الغذائية، وقد ارتبط بعضها بتحسين نمو الشعر.

يمكن يصاب الشخص بأنواع تساقط الشعر وترققه إذا لم يحصل على التغذية الصحيحة، ويحدث هذا لأنه بدون اللبنات الأساسية الصحيحة، قد يتساقط الشعر أو يصبح أرق أو ينمو ببطء أكبر.

يمكن أن تساعد إضافة العناصر الغذائية في منع أو تقليل تساقط الشعر وترققه، وتشمل أنواع العناصر الغذائية الموجودة في بذور السمسم ما يلي:

فيتامين ب-1

الكالسيوم

النحاس

الفوسفور

الحديد

المغنيسيوم

المنجنيز

الزنك

الشعر الجاف

يعتبر زيت السمسم مرطبًا، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في تليين البشرة وجعل خصلات الشعر تبدو أكثر نعومة، ونفس الأحماض الدهنية الموجودة في زيت السمسم والتي تجعله جيدًا مع الأطعمة، تجعله أيضًا جيدًا لمكافحة جفاف الشعر وفروة الرأس موضعيًا.

يحتوي زيت السمسم على نفس أنواع الأحماض الدهنية الصحية التي تُضاف إلى الشامبو وكريمات البشرة ومستحضرات التجميل، وتشمل هذه:

حمض البالمتيك

حمض اللينوليك

حمض اللينولينيك

حمض الأوليك

حمض الستياريك

صحة فروة الرأس

تساعد الأحماض الدهنية الموجودة في زيت السمسم على التغلغل في عمق الجلد، ويمكن أن يؤدي الالتهاب والتهيج في فروة الرأس وحول جذور الشعر إلى تساقط الشعر أو ترققه في بقع، وتساعد الأحماض الدهنية في تهدئة فروة الرأس والجذور وعلاجها، وقد يحسن زيت السمسم البقع الصغيرة الصلعاء أو مناطق الشعر الخفيف.

قد يساعد زيت السمسم أيضًا في نقل العناصر الغذائية الأخرى إلى الجلد، ووجدت الدراسات أن زيت السمسم يساعد في نقل الأكسجين إلى الجلد، حيث يساعد ذلك في تسريع التئام الجروح أو الخدوش في الجلد.

قشرة الرأس

تتمتع بذور السمسم وزيت السمسم بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويساعد هذا في منع أو تقليل التهابات الجلد الشائعة في فروة الرأس، قد يساعد استخدام زيت السمسم على فروة الرأس والشعر في تقليل قشرة الرأس، والتي غالبًا ما تكون ناجمة عن فطريات أو بكتيريا.

يحتوي زيت السمسم على بعض الخصائص الانسدادية، لذلك إذا تم وضعه على فروة رأس نظيفة، فقد يساعد في ترطيب الجلد، ويمكن أن يساعد هذا في منع وعلاج جفاف فروة الرأس والقشرة والحكة.

شعر أقوى وأكثر لمعانًا

يساعد استخدام زيت السمسم كقناع للشعر في تقوية الشعر، ومنع تكسر الشعر وتقصف الأطراف، وهذه الخصائص المرطبة والمانعة للتسرب تعني أن زيت السمسم يملأ الفجوات ويشكل طبقة واقية على الشعر.

يمكن أن يساعد علاج زيت السمسم في تقليل كمية الماء التي يمتصها كل خصلة شعر عند الاستحمام، فالكثير من الماء داخل خصلة الشعر يجعلها تنتفخ، وهذا يضعفها ويتلفها، ويمكن أن يساعد زيت السمسم في جعل الشعر أطول وأقوى وأكثر لمعانًا.

وصفات وأقنعة الشعر

استخدمي زيت السمسم كقناع للشعر قبل الاستحمام، يساعد هذا على ترطيب وعلاج الشعر وفروة الرأس، دون ترك بقايا زيتية ورائحة السمسم.

-عالجي شعرك وفروة رأسك بقناع زيت السمسم النقي:

صبي كمية صغيرة من زيت السمسم في وعاء زجاجي - حوالي 2 إلى 3 ملاعق كبيرة.

استخدمي الزيت باردًا أو دافئًا قليلًا في الميكروويف - لمدة 10 إلى 15 ثانية.

استخدمي أصابعك لتدليك الزيت برفق في فروة رأسك - ابدئي من خط شعرك واستمري حتى الجزء الخلفي من فروة رأسك.

قومي بتغطية شعرك ببقية الزيت - وخاصة أطراف الشعر التي قد تكون أكثر جفافًا.

غطي شعرك بمنشفة أو غطاء استحمام.

دعي قناع زيت السمسم يبقى في شعرك لمدة ساعة على الأقل.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

-أضيفي زيت السمسم إلى أقنعة الشعر المعتادة:

أضيفي بضع قطرات إلى قناع الشعر بالزبادي أو المايونيز.

أضيفي بضع قطرات من زيت السمسم إلى قناع الشعر بالبيض.

أضيفي بضع قطرات من زيت السمسم إلى زيوت مغذية أخرى مثل زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو أو زيت الأرجان

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