طريقة عمل الطحينة بالسمسم، اقتصادية وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل الطحينة بالسمسم، الطحينة من المكونات الشهيرة واللذيذة التي عرفها المصريون منذ زمن بعيد، وهي تحضر من السمسم وتستخدم في الطهي وعمل المقبلات والسلطات المختلفة.

وطريقة عمل الطحينة بالسمسم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بأقل التكاليف بدلًا من شرائها جاهزة بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الطحينة بالسمسم.

مكونات عمل الطحينة بالسمسم:

كوب من بذور السمسم

كوب من زيت نباتي (مثل زيت الزيتون أو زيت دوار الشمس)

ملح (حسب الرغبة)

طريقة عمل الطحينة بالسمسم:

سخني مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي بذور السمسم وحركي باستمرار حتى يصبح لونها ذهبي فاتح.

احرصي على عدم حرقها.

اتركي السمسم ليبرد تماما.

ضعي السمسم المبرد في الخلاط.

ابدأي بطحنه على سرعة بطيئة ثم زيدي السرعة تدريجيا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

أضيفي الزيت تدريجيًا إلى السمسم المطحون مع الإستمرار في الخلط حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

أضيفي الملح حسب الرغبة واخلطي جيدًا.

ضعي الطحينة في وعاء زجاجي محكم الغلق واحفظيها في الثلاجة.

نوعية السمسم، يفضل استخدام سمسم أبيض غير محمص للحصول على أفضل النتائج.

يمكنك استخدام أي نوع من الزيوت النباتية ولكن زيت الزيتون يعطي نكهة مميزة.

كلما طحنتي السمسم لفترة أطول كلما حصلت على طحينة أكثر نعومة.

يمكن حفظ الطحينة في الثلاجة لمدة شهر تقريبًا.

يمكنك إضافة بعض النكهات الطبيعية إلى الطحينة مثل الثوم المهروس أو عصير الليمون.

الطحينة محلية الصنع أكثر نكهة وصحية من الطحينة الجاهزة.

طريقة عمل الطحينة بالسمسم

فوائد السمسم للصحة

والطحينة مصنوعة من السمسم وبالتالى لها قيمة غذائية عالية لأن السمسم يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد السمسم:

يحتوي السمسم على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، مثل الأحماض الدهنية الأوميجا 3 والأوميجا 6، هذه الدهون تعتبر ضرورية لصحة القلب وتساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

يعتبر السمسم مصدر ممتاز للبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا رائعًا للنباتيين، البروتين ضروري لبناء العضلات وتعزيز نمو الخلايا.

يحتوي السمسم على مضادات أكسدة قوية مثل السيسامولين والسيسامين، التي تساهم في حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

السمسم غني بالكالسيوم، وهو معدن ضروري لصحة العظام والأسنان، وتناول السمسم يساعد في تقوية العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

زيت السمسم يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيد في العناية بالبشرة، ويمكن استخدامه كمرطب للجلد ويساعد في علاج بعض مشاكل البشرة مثل الجفاف.

السمسم يحتوي على نسبة جيدة من الألياف، التي تلعب دور مهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والألياف تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تظهر بعض الدراسات أن تناول السمسم قد يساعد في خفض ضغط الدم، مما يجعله مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

زيت السمسم يُستخدم أيضا في العناية بالشعر، حيث يُعتقد أنه يساعد في تعزيز نمو الشعر وتقليل تساقطه، بالإضافة إلى ذلك، يساهم في ترطيب فروة الرأس.

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