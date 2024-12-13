جولة داخل إحدى عصارات السمسم.. سعر الكيلو يصل إلى 143 جنيها.. الطحينة والزيوت أبرز منتجاته.. وهذه أبرز فوائده الطبية

يعد السمسم من المحاصيل الزراعية الغنية بالقيمة الغذائية والتاريخية، حيث ارتبط استخدامه بصناعات تقليدية تمتد لقرون.

وتُعتبر الطحينة واحدة من أبرز المنتجات التي يتم استخراجها من بذور السمسم، والتي تتميز باستخدامها في العديد من المطابخ حول العالم.

ونستعرض مراحل إنتاج الطحينة، بدءًا من السمسم واستخلاص زيوته، مرورًا بعمليات الطحن والمعالجة، وصولا إلى المنتج النهائي. كما نلقي الضوء على أهمية الصناعة محليا وعالميا.

وقال وائل صدقي صاحب إحدى عصارات السمسم الطبيعي:"المكن الآلي نفس فكرة زمان هما حجرين الرحاية بس بشغل حديث موتور فحم بيسرع حركة الحجر بيطلع وينزل وبنتحكم في عملية الطلوع والنزول مثل تنعيم السمسم، أما بالنسبة لنوع السمسم المستخدم هو المصري لأنه أفضل الأنواع لأنه يمتاز بالطعم الجميل وقليل المرارة من باقي الأنواع".

ويمكن أن يتغير طعم الطحين حسب نوع السمسم المستخدم، التشادي والسوداني يوجد بهما مرارة شديدة مما يفسح الساحة للسمسم المصري لأنه أطعم وأقل مرارة من هذه الأنواع.

مراحل عصر السمسم

وأضاف وائل أن السمسم يدخل في 6 مراحل وهم:-

المرحلة الأولى ينقع بماء وملح

المرحلة الثانية يدخل على مكنة اسمها مكنة التقشير.

المرحلة الثالثة يدخل على ماكينة البخار حتى لا يتماسك السمسم.

المرحلة الرابعة يدخل على التحميص.

المرحلة الخامسة يدخل على مكنة السولتكس أو الغربان حتى يتم عزل الشوائب السمسمة السمراء كل التوالف في السمسم.

المرحلة السادسة يتم عصره في مكن العصر ثم يتحول للطحين.

ويختلف سعر كيلو السمسم في مصر ويبدأ سعر كيلو السمسم من 80 جنيها وحتى 120 جنيها؛ وذلك يعتمد على الجودة والمنطقة وسعر كيلو السمسم المحلي المعبأ بسعر 140 جنيها ويصل حتى 145ج، ويبلغ سعر كيلو السمسم المستورد 141 جنيها، ويصل حتى 146 جنيهاـ ويصل سعر كيلو السمسم الأحمر 138 جنيها، ويصل حتى 143 جنيها، وتعتبر الصين من أكثر الدول استيرادا للسمسم؛ وبذلك بسبب استهلاك الكثافة السكانية له تأتي تركيا في المرتبة الثالثة تليها اليابان.

ومن فوائد أكل السمسم ملعقة واحدة يوميا أنه يخفض مستويات الكوليسترول والدهون مما يقلل خطر الإصابة من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن السمسم أيضا يستخلص منه زيت السمسم البكر الذي يعتبر أجود وأعلى أنواع الزيوت فيتم استخراجه من البذور الطبيعية دون تدخل أي مواد كيميائية، كما يوجد أيضا زيت السمسم المحمص ويتميز نكهات غنية ناتجة عن عملية الحمص ويعطي إضافته في الطعام نكهات غنية ومميزة، وزيت السمسم يمكن معرفته أصليا أم مغشوشا ومعرفته أصليا بأنه يتميز بلون أصفر ثقيل مركزا وبالنسبة لمعرفته مغشوشا يكون لونه أصفر شفاف بلون خفيف، وهذه علامة أنه ليس أصليا ويصل سعر لتر زيت السمسم إلى 80 جنيها عند العطار.

كما يوجد زيت السمسم عبوة 150 مل 2678 جنيها ومن الفوائد الهامة التي يتمتع بها السمسم أيضا وهي الوقاية من الإمساك، تحسين العملية الهضمية، تعزيز المناعة، تعزيز صحة العظام والمفاصل، الوقاية من مرض هشاشة العظام، يدخل في علاج الكحة والبلغم يزيد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن والزنك وفيتامين هـ، ويمكن استخدام زيت السمسم كغسول للفم قبل النوم، كما أنه يعزز صحة الجلد والعظام ويستخدم أيضا لتدليك القدمين لتقليل الإصابة من الورم وتفتيح الجلد، ويمكن أيضا استخدام زيت السمسم لتدليك الجسم والظهر والصدر وعمله مساج على الجسم للاسترخاء ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الجسد بدش بارد، ومن الناحية الطبية لزيت السمسم ايضا أنه العنصر الرئيس للعظام حيث أنه العلاج الرئيسي لمرضى هشاشة العظام مما يقلل الخطر من كسرها وضعف مقاومتها ,يدعم صحة عظام الأطفال وخاصة عندما يتم دهن زيت السمسم على جسم الأطفال، وبالتالي يساعد على تقوية العظام ويساعد في نمو العضلات بشكل طبيعي.

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