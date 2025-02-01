أعراض الجدري لدى الأطفال والبالغين، وكيفية علاجه بالمنزل

جدري الماء هو عدوى شديدة العدوى يسببها فيروس الحماق النطاقي (VZV)، ويسبب طفحًا جلديًا مثيرًا للحكة يشبه البثور، يتعافى معظم الأشخاص في غضون أسبوع إلى أسبوعين، لكن البعض يصابون بمضاعفات.

جدري الماء هو مرض فيروسي يسبب طفحًا جلديًّا يشبه البثور، ويظهر الطفح الجلدي أولًا على الوجه والجذع ثم ينتشر في جميع أنحاء الجسم.

بين الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، فهو معدي للغاية، وعلى الرغم من أن جدري الماء ليس مرضًا يهدد الحياة، إلا أنه يمكن أن يسبب مضاعفات في بعض الأحيان، فقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض الجدري المائي

جدري الماء هو مرض يصيب الأطفال في أغلب الأحيان، وقبل تقديم لقاح جدري الماء في عام 1995، أصيب معظم الأشخاص بجدري الماء وهم أطفال.

اليوم، لا يزال بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم يمكن أن يصابوا بجدري الماء، وكذلك بعض الأشخاص غير المطعمين أو الذين يعانون من ضعف المناعة.

قد يصاب الأشخاص المطعمون الذين ما زالوا مصابين بأعراض أخف، وهذا ما يسمى بجدري الماء المفاجئ.

مراحل جدري الماء

يتطور جدري الماء على مراحل، وقبل ظهور الطفح الجلدي، قد يكون هناك:

تعب أو شعور عام بالضيق

حمى تستمر لمدة 3-5 أيام وتكون عادة أقل من 39 درجة مئوية.

فقدان الشهية

آلام العضلات أو المفاصل

أعراض تشبه أعراض البرد مثل السعال أو سيلان الأنف

صداع

بعد ظهور هذه الأعراض، سيحدث ما يلي:

يظهر طفح جلدي مثير للحكة على الوجه أو الجسم أو داخل الفم، ويتطور الطفح الجلدي في شكل بقع ويمكن أن يظهر أحيانًا أيضًا على الجفون أو الأعضاء التناسلية، ويمكن أن تختلف شدة الطفح الجلدي،

ويتطور الطفح الجلدي إلى بثور مملوءة بالسوائل تتحول إلى لون غائم، وقد تستغرق هذه البثور من 3 إلى 5 أيام للشفاء، ونظرًا لوجود العديد من البثور، فقد يلتئم بعضها أسرع من غيرها.

تتحول البثور إلى قشور، وتسقط القشور بعد حوالي أسبوع.

الأعراض عند البالغين

قد تكون أعراض جدري الماء عند البالغين المصابين الذين لم يصابوا بالمرض عندما كانوا أطفالًا مشابهة للأعراض عند الأطفال ولكنها قد تكون أكثر حدة، وأولئك الذين لم يتلقوا التطعيم أو الذين يعانون من نقص المناعة معرضون للخطر بشكل خاص.

قد لا يصاب بعض البالغين بطفح جلدي، وإذا أصيبوا بطفح جلدي، فقد لا ينتشر الطفح الجلدي بنفس الطريقة، ومع ذلك، إذا أصيبوا بطفح جلدي، فقد يترك علامات وندوبًا أعمق.

البالغون أيضًا أكثر عرضة للمضاعفات مثل الالتهاب الرئوي.

أسباب الإصابة بالجدري المائي

يسبب فيروس الحماق النطاقي (VZV) جدري الماء.

هذا فيروس شديد العدوى ينتمي إلى عائلة فيروسات الهربس التي تشمل أيضًا فيروس الهربس البسيط من النوعين 1 و2 وفيروس إبشتاين بار وغيرها.

هناك أكثر من 100 فيروس في عائلة فيروس الهربس، وتؤثر في الغالب على الجلد والأغشية المخاطية والأعصاب والأنسجة.

العدوي

جدري الماء هو أحد أكثر الأمراض المعدية، والأشخاص الذين لم يصابوا بجدري الماء قط، أو لم يتلقوا التطعيم قط، أو لديهم جهاز مناعي ضعيف هم الأكثر عرضة للإصابة.

ينتقل الفيروس من خلال الاتصال المباشر بين الأشخاص من خلال السعال أو العطس، أو عن طريق الهواء.

يمكن أن يسبب الفيروس النطاقي الحماقي أيضًا حالة أخرى تُعرف باسم القوباء المنطقية أو الهربس النطاقي، ويمكن أن يصاب الشخص أيضًا بجدري الماء إذا لامس سائلًا إما من جدري الماء لشخص ما أو من بثور القوباء المنطقية.

جدري الماء وضعف جهاز المناعة

ترتفع مخاطر الإصابة بجدري الماء وتطور المضاعفات لدى الشخص الذي يعاني من ضعف جهاز المناعة.

يمكن أن يؤدي ضعف الجهاز المناعي إلى حدوث ما يلي:

إذا كان الشخص يتناول أدوية معينة

إذا كان مصابًا بالسرطان

إذا كان يخضع لعلاج مثل العلاج الإشعاعي أو الكيميائي

إذا كان يعاني من حالات مزمنة معينة، مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي

إذا كان يعاني من أمراض مزمنة أخرى مثل مرض السكري غير المنضبط، أو فشل القلب أو الكبد أو الكلى.

علاج الجدري المائي

لا يوجد علاج لجدري الماء، ولكنه يشفى عمومًا في غضون أسبوع أو أسبوعين دون علاج.

قد يصف الطبيب دواءً أو يقدم نصائح حول كيفية تقليل أعراض الحكة وعدم الراحة، وكذلك حول كيفية منع انتقال العدوى.

فيما يلي بعض العلاجات التي قد تخفف الأعراض:

أدوية مسكنة للألم: قد تساعد في تقليل الحمى المرتفعة والألم عندما يصاب الشخص بجدري الماء، ولكن من المهم اتباع التعليمات المقدمة من قبل الشركة المصنعة وطبيب الشخص، ولا ينبغي للأشخاص استخدام المنتجات التي تحتوي على الأسبرين لعلاج جدري الماء، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفاتن ويجب على الناس أيضًا تجنب الإيبوبروفين، لأنه قد يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الحلق.

تجنب الجفاف: من المهم شرب الكثير من السوائل، ويفضل الماء، لمنع الجفاف، والذي يمكن أن يكون من مضاعفات جدري الماء.

المثلجات الخالية من السكر: يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض تقرح الفم إذا كانت هناك بقع في الفم، وتجنب الأطعمة المالحة أو الحارة، وإذا كان المضغ مؤلمًا، فقد يكون الحساء خيارًا جيدًا، طالما أنه ليس ساخنًا جدًا.

تقليل الحكة: يمكن أن تصبح الحكة شديدة، ولكن من المهم تقليل الخدش لتقليل خطر التندب، وتشمل الأشياء التي يمكن أن تساعد المراهم الموضعية أو الحمامات الباردة.

قد تساعد الأشياء التالية أيضًا في منع الخدش:

الحفاظ على نظافة الأظافر وقصرها قدر الإمكان

وضع القفازات أو حتى الجوارب على يدي الطفل عندما يذهب إلى النوم، حتى لا تؤدي أي محاولة للخدش أثناء الليل إلى جرح الجلد

ارتداء ملابس فضفاضة

قد يصف الطبيب دواءً مضادًا للفيروسات أثناء الحمل، للبالغين الذين يتم تشخيصهم مبكرًا، وللمواليد الجدد، وللأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

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