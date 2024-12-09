الأعراض المبكرة للجدري المائي عند الأطفال ومضاعفاته المختلفة

الجدري مرض معدٍ خطير يسببه فيروس ينتقل من شخص لآخر، ويعاني الأشخاص المصابون بالجدري من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وطفح جلدي ينتشر في جميع أنحاء أجسامهم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أعراض الجدري

يحصل الجدري على اسمه من العلامة الأكثر شيوعًا للمرض: بثور صغيرة بلون الجلد تظهر على الوجه والذراعين والجسم وتمتلئ بالصديد، وتشمل الأعراض الأخرى:

تعب يشبه أعراض الانفلونزا

صداع

آلام في الجسم

آلام شديدة في الظهر

القيء

حمى مرتفعة

تقرحات وبثور في الفم تنشر الفيروس في الحلق

طفح جلدي يزداد سوءًا

العمى الذي قد يحدث عندما تتكون بثور بالقرب من العينين

فترة حضانة الجدري

عادةً، لا تظهر أعراض الجدري لمدة 10 - 12 يومًا بعد التعرض لشخص مصاب بالفيروس، ولكن فترة الحضانة (عدد الأيام التي تستغرقها الأعراض لظهورها بعد إصابتك بالفيروس) قد تكون 7 أيام فقط أو 17 يومًا.

يدخل الفيروس الجسم من خلال الأغشية الموجودة في الفم أو الأنف أو العيون، وبعد حوالي 3 - 4 أيام، ينتقل إلى العقد الليمفاوية وإلى مجرى الدم حيث يتكاثر، وخلال هذا الوقت، لا تظهر أعراض.

بعد حوالي 8 أيام من التعرض، يبدأ الفيروس بالانتشار إلى الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد ثم يعود إلى أغشية الفم، وفي هذه المرحلة، يبدأ الشخص في الشعور بالمريض ولكن لا تظهر عليه الأعراض.

أعراض الجدري المبكرة

تظهر الأعراض المبكرة بعد حوالي 12 يومًا من التعرض، وقد يصاب الشخص بحمى شديدة، ويشعر بضعف شديد، ويتقيأ، ويعاني من آلام في الجسم، وبعد حوالي يومين من ذلك، يبدأ الفيروس بالانتشار إلى الطبقة الخارجية من الجلد، وبمجرد الإصابة بالحمى، يصبح معديًا ويمكن أن ينقل المرض إلى أشخاص آخرين.

بعد حوالي 12 - 14 يومًا من التعرض، يصاب المريض بطفح جلدي أحمر مسطح يبدأ في أغشية الفم والحلق وعلى الوجه واليدين، ثم ينتشر إلى بقية الجسم، عادةً في غضون 24 ساعة، ويتطور الطفح الجلدي على شكل بثور في غضون يوم أو يومين، وبمجرد ظهور الطفح الجلدي، من المحتمل أن تنخفض الحرارة، ويشعر بتحسن.

مضاعفات الجدري

إذا أصيب الناس بالجدري النزفية أو الخبيث، فإنهم أكثر عرضة للوفاة، وإن الأشكال الأكثر فتكًا من المرض هي الأكثر عرضة للتأثير على الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

قد يعاني الأشخاص الذين ينجون من الجدري من ندوب على وجوههم وأجسامهم، وفي حالات نادرة، قد يصابون بالعمى، ويمكن أن يسبب الجدري أيضًا العقم عند الرجال وأولئك الذين تم تحديدهم كذكور عند الولادة (AMAB)، وقد يسبب الإجهاض أو ولادة جنين ميت عند الحوامل.

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