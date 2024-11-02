تعرف على الأعراض المبكرة للجدري المائي، وطرق انتشاره المختلفة

الجدري، هو فيروس معدٍ وقاتل لا علاج له، لكن جهود التطعيم العالمية نجحت في القضاء عليه.

في الوقت الحالي، تركز الأبحاث حول الجدري على اللقاحات والأدوية والاختبارات للتشخيص في حالة استخدامه كسلاح بيولوجي، وقد توفر لقاحات الجدري الحماية من أمراض أخرى، بما في ذلك الجدري القرود، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أعراض الجدري

يسبب الجدري أعراضًا مختلفة اعتمادًا على مرحلة المرض، وتشمل المراحل والأعراض المصاحبة:

الأعراض المبكرة للجدري

بمجرد انتهاء فترة الحضانة، تحدث الأعراض الشبيهة بـالإنفلونزا التالية:

حمى شديدة

قشعريرة

صداع

آلام في الجسم

قيء

وتستمر هذه الأعراض لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 أيام. يكون الفيروس معديًا للغاية خلال هذه الفترة.

الطفح الجلدي المبكر للجدري

يبدأ المريض في الشعور بالتحسن، حتى يظهر طفح جلدي، والذي ينطلق من الوجه ثم ينتشر إلى اليدين والساعدين والجزء الرئيسي من الجسم.

ويكون الفيروس معديًا حتى يختفي الطفح الجلدي.

الطفح الجلدي البثري

في غضون يومين من ظهوره، يتطور الطفح الجلدي إلى نتوءات مليئة بالصديد (خراجات)، وتنفتح البثور وتتكون عليها قشور.

وتتساقط القشور في النهاية، تاركة ندوبًا على شكل حفر، وحتى تتساقط كل القشور، يظل الفيروس معديًا.

كيف ينتشر الجدري

فيروس الجدري معدي منذ ظهور الأعراض حتى تتساقط كل القشور، ويمكن أن ينتشر عن طريق:

الاتصال بسوائل الجسم لشخص مصاب بالجدري

الانتشار المحمول جوًا عبر قطرات اللعاب عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب بالجدري

مشاركة الملابس أو الفراش مع شخص مصاب بالجدري

علاج الجدري

في حين لا يوجد علاج لفيروس الجدري سوي اللقاح، فإن العلاج المضاد للفيروسات قد يقلل من الأعراض وشدتها

وفي حالة التعرض لفيروس الجدري، فإن التطعيم في غضون 1 إلى 3 أيام يمكن أن يمنع المرض من أن يكون شديدًا، بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد المضادات الحيوية في تقليل الالتهابات البكتيرية المرتبطة بالفيروس.