الجمعة 16 فبراير 2024
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صحة ومرأة

أبرزها الحمى، أعراض الجدري وطرق انتقاله من شخص لآخر

الجدري،فيتو
الجدري،فيتو

الجدري هو مرض معدٍ خطير يسببه فيروس لم يعد موجودًا في الطبيعة، وتم نقله من شخص لآخر وأعراضه تشبه أعراض الأنفلونزا وطفح جلدي ينتشر في جميع أنحاء أجسادهم.  

أعراض مرض الجدري 

يحصل الجدري على اسمه من العلامة الأكثر شيوعًا للمرض: بثور صغيرة بلون الجلد تظهر على الوجه والذراعين والجسم وتمتلئ بالقيح. 

الجدري, فيتو

وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي: 

تعب يشبه الانفلونزا 

صداع 

آلام الجسم 

آلام شديدة في الظهر 

بعض القيء 

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ارتفاع درجة الحرارة 

تقرحات الفم والبثور التي تنشر الفيروس في الحلق 

طفح جلدي يزداد سوءًا 

العمى الذي يمكن أن يحدث عندما تتشكل بثور بالقرب من العينين 

فترة حضانة الجدري 

عادة، لن تظهر أعراض الجدري لمدة 10-12 يومًا تقريبًا بعد التعرض لشخص مصاب بالفيروس, لكن فترة الحضانة (عدد الأيام التي يستغرقها ظهور الأعراض بعد الإصابة بالفيروس) يمكن أن تكون أقل من 7 أيام أو طويلة حتى 17 يومًا وفقًا لموقع "healthline" الطبي. 

ويدخل الفيروس الجسم عبر الأغشية الموجودة في الفم أو الأنف أو العينين, وبعد حوالي 3-4 أيام، ينتقل إلى العقد الليمفاوية وإلى مجرى الدم حيث يتكاثر خلال هذا الوقت، لن تظهر عليك الأعراض.  

بعد حوالي 8 أيام من التعرض للفيروس، يبدأ الفيروس في الانتشار إلى الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد ويعود إلى أغشية الفم في هذه المرحلة، قد تبدأ في الشعور وكأنك تمرض ولكن لا تظهر عليك الأعراض. 

أعراض الجدري المبكرة 

تظهر الأعراض الأولى بعد حوالي 12 يومًا من التعرض للعدوي وقد تصاب بحمى شديدة وتشعر بالضعف الشديد وتتقيأ وتعاني من آلام في الجسم, وبعد حوالي يومين من ذلك يبدأ الفيروس في الانتشار إلى الطبقة الخارجية من الجلد, وبمجرد الإصابة بالحمى، تصبح معديًا ويمكن أن تنشر المرض إلى أشخاص آخرين. 

بعد حوالي 12 إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس، ستصاب بطفح جلدي أحمر مسطح يبدأ في أغشية الفم والحلق وعلى الوجه واليدين, ثم ينتشر إلى بقية الجسم وعادة في غضون 24 ساعة يتطور الطفح الجلدي إلى بثور خلال يوم أو يومين, وبمجرد ظهور الطفح الجلدي من المحتمل أن تنخفض الحمى وسوف تبدأ في الشعور بالتحسن. 

أسباب مرض الجدري 

الجدري, فيتو

يسبب فيروس الجدري مرض الجدري, ويوجد نوعان من الفيروس, الشكل الأكثر خطورة الجدري الكبير، يؤدي إلى شكل من أشكال الجدري الذي قتل حوالي 30٪ من المصابين قديمًا, ويتسبب الجدري الصغير في نوع أقل فتكًا حيث أدى إلى مقتل حوالي 1% من المصابين به. 

يوجد نوعان من الجدري - النزفي والخبيثة - أكثر فتكًا من السلالة الشائعة. 

يميل الجدري النزفي إلى التأثير على البالغين، بما في ذلك البالغين الحوامل، وليس الأطفال, وكان لدى المصابين بهذه السلالة أعراض أكثر خطورة بما في ذلك الحمى والألم والصداع وتسرب الدم من بثورهم وأغشيتهم المخاطية. 

ويميل الجدري الخبيث إلى التأثير على الأطفال وبدلًا من ظهور بثور بارزة, أصيب الأفراد المصابون بآفات مسطحة ظهرت على سطح الجلد, ومعظم الأشخاص الذين أصيبوا بهذا النوع من الجدري ماتوا أيضًا بسبب تسمم الدم. 

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