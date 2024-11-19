تعليم المنوفية توضح حقيقة تفشي الجدري المائي بين الطلاب

نفى الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ما يتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بانتشار الجديري المائي بين التلاميذ في مدارس محافظة المنوفية.

إصابة الطلاب بالحساسية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه بعد فحص الصحة للطلاب في المدارس التي ورد منها شكاوى تبين وجود حساسية بين الطلاب.

وقال "صلاح" إنه لا ينكر وجود بعض حالات الجدري في المدارس لكن حالات بسيطة ومتغيبة عن المدرسة، ونتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة الطلاب بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية.

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