أعراض الجدري لدى الأطفال والبالغين، وطرق علاجه

جدري الماء، المعروف أيضًا باسم الحماق، هو مرض شديد العدوى يسببه فيروس الحماق النطاقي (VZV)، ويسبب طفحًا جلديًا مثيرًا للحكة يشبه البثور، يتعافى معظم الأشخاص في غضون أسبوع إلى أسبوعين، لكن البعض يصابون بمضاعفات.

جدري الماء هو مرض فيروسي يسبب طفحًا جلديًا يشبه البثور، ويظهر الطفح الجلدي أولًا على الوجه والجذع ثم ينتشر في جميع أنحاء الجسم.

بين الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، فهو معدي للغاية، على الرغم من أن جدري الماء ليس مرضًا يهدد الحياة، إلا أنه يمكن أن يسبب مضاعفات في بعض الأحيان، وفقًا لموقع “Medical News Today" الطبي.

أعراض جدري الماء

جدري الماء هو مرض يصيب الأطفال في أغلب الأحيان، وقد يصاب الأشخاص المطعمون الذين ما زالوا مصابين بأعراض أخف.، وهذا ما يسمى بجدري الماء المفاجئ.

مراحل الجدري المائي

يتطور الجدري المائي على مراحل، قبل ظهور الطفح الجلدي، قد يكون هناك:

تعب أو شعور عام بالضيق

حمى تستمر لمدة 3-5 أيام وتكون عادة أقل من 39 درجة مئوية.

فقدان الشهية

آلام العضلات أو المفاصل

أعراض تشبه أعراض البرد مثل السعال أو سيلان الأنف

صداع

بعد ظهور هذه الأعراض، سيحدث ما يلي:

يظهر طفح جلدي مثير للحكة على الوجه أو الجسم أو داخل الفم، ويتطور الطفح الجلدي في شكل بقع ويمكن أن يظهر أحيانًا أيضًا على الجفون أو الأعضاء التناسلية، ويمكن أن تختلف شدة الطفح الجلدي.

ويتطور الطفح الجلدي إلى بثور مملوءة بالسوائل تتحول إلى غائم، وقد تستغرق هذه البثور من 3 إلى 5 أيام للشفاء، ونظرًا لوجود العديد من البثور، فقد يلتئم بعضها أسرع من غيرها.

وتتحول البثور إلى قشور وتسقط القشور بعد حوالي أسبوع.

أعراض جدري الماء عند البالغين

قد تكون أعراض جدري الماء عند البالغين المصابين الذين لم يصابوا بالمرض عندما كانوا أطفالًا مشابهة للأعراض عند الأطفال ولكنها قد تكون أكثر حدة، وأولئك الذين لم يتلقوا التطعيم أو الذين يعانون من نقص المناعة معرضون للخطر بشكل خاص.

قد لا يصاب بعض البالغين بطفح جلدي، وإذا أصيبوا بطفح جلدي، فقد لا ينتشر الطفح الجلدي بنفس الطريقة، مع ذلك إذا أصيبوا بطفح جلدي، فقد يترك علامات وندوبًا أعمق.

البالغون أيضًا أكثر عرضة للمضاعفات مثل الالتهاب الرئوي.

علاج الجدري المائي

لا يوجد علاج لجدري الماء، ولكنه يشفى عمومًا في غضون أسبوع أو أسبوعين دون علاج.

قد يصف الطبيب دواءً أو يقدم نصائح حول كيفية تقليل أعراض الحكة وعدم الراحة، وكذلك حول كيفية منع انتقال العدوى.

فيما يلي بعض العلاجات التي قد تخفف الأعراض:

أدوية تسكين الآلام

تجنب الجفاف

المثلجات الخالية من السكر

تقليل الحكة

قد تساعد الأشياء التالية أيضًا في منع الخدش:

الحفاظ على أظافر اليدين نظيفة وقصيرة قدر الإمكان

وضع القفازات أو حتى الجوارب على يدي الطفل عندما يذهب إلى النوم، بحيث لا تؤدي أي محاولة للخدش أثناء الليل إلى قطع الجلد

ارتداء ملابس فضفاضة

قد يصف الطبيب دواءً مضادًا للفيروسات أثناء الحمل، للبالغين الذين يحصلون على تشخيص مبكر، وللمواليد الجدد، وللأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.