أخبار الرياضة اليوم، عضو مجلس الإسماعيلي يحاول الاعتداء على نادر قمر الدولة، بيراميدز يقسو على الزمالك بثلاثية، "كاف" يعلن جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قائمة حكام القارة الواعدين، وشملت القائمة الحكم حسام عزب كحكم VAR للمشاركة في المعسكر، الذي يُقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس المقبل.

ويهدف المعسكر إلى تطوير مهارات حكام الساحة، الحكام المساعدين، وحكام تقنية الفيديو (VAR) الواعدين داخل القارة وصقل أدائهم تمهيدا للاعتماد عليهم في البطولات القارية والدولية.

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تصوير بـ الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري.

ويتواجد النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى رفقة، كلًا من؛ إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبنفيكا البرتغالي.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة ‏مودرن سبورت مساء الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وتنطلق منافسات البطولة بين المغرب وجزر القمر في 21 ديسمبر 2025 بمباراة ضمن المجموعة الأولى في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله الذي تم بناؤه حديثًا ويتسع لـ 69500 مقعد في الرباط، وهو المسرح المناسب للافتتاح الكبير.

أبلغ دريك كوتيسا، لاعب فريق سيرفيت السويسري مسئولي الأهلي بقراره بتأجيل المفاوضات بين الطرفين لانتقال اللاعب إلى صفوف الأحمر خلال الميركاتو الشتوي الجاري حتى الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كوتيسا مع سيرفيت بنهاية الموسم الحالي، لكن دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب لشراء ما تبقي من عقده لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الجارية.

الدوري الممتاز، شهدت مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش، دخول أحد أعضاء مجلس إدارة الدراويش أرض الملعب خلال مباراة الفريقين في محاولة للاعتداء على حكم المباراة نادر قمر الدولة قبل أن يتدخل الأمن لإخراجه من الملعب لاستكمال اللقاء.

جاء ذلك بسبب احتسابه قمر الدولة ركلة جزاء في الدقيقة 87 لصالح طلائع الجيش.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إحالة رئيس النادي الإسماعيلي نصر أبو الحسن وعضو مجلس إدارة النادي إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

غادر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، المقصورة الرئيسية بعد هجوم جماهير الأبيض عليه وذلك بعد تأخر الفريق في النتيجة أمام بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الدوري الممتاز.

حقق فريق بيراميدز فوزا عريضا على حساب نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها عبد الله السعيد وعمر جابر ومحمود بنتايج ثلاثي الأبيض في لقاء بيراميدز اليوم في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.



وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عمر جابر اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، في حين يعاني عبد الله السعيد من آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

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