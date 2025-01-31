لاعبو الأهلي يخضعون لجلسة تصوير بالكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية (صور)

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تصوير بـ الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري.

ويتواجد النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى رفقة، كلًا من؛ إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبنفيكا البرتغالي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد كشف عن كرة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة وتضم النادى الأهلى ممثلا لقارة أفريقيا.

وتقام كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا بين شهري يونيو ويوليو 2025.

وستقدم الأندية المشاركة قوائمها بحد أدنى 26 لاعبًا وحد أقصى 35 على أن يكون من بينهم 3 حراس مرمى على الأقل.

وستكون قائمة كل مباراة تصل إلى 26 لاعبًا بينهم 11 أساسيا و15 على مقاعد البدلاء.

كما يجوز للأندية إجراء التغييرات التالية على القائمة النهائية.

ويجوز للأندية استبدال اللاعبين الذين انتهت عقودهم بشكل طبيعي أثناء البطولة والتي ستقام في يوليو أي بعد 30 يونيو وهو موعد نهاية عقود بعض اللاعبين.

ويجوز للأندية إضافة اثنين لاعبين جدد كحد أقصى إلى القائمة النهائية، وهو ما لن يتم احتسابه ضمن الحد الأقصى البالغ 35 لاعبًا.

كما يسمح باستبدال حراس المرمى المصابون ولن يتم اعتبارهم جزءًا من القائمة النهائية.

ولن يتمكن أي لاعب كرة قدم من اللعب لفريقين مختلفين في كأس العالم على الرغم من الدخول في موسم جديد في منتصف البطولة، ويجب أن تصل الفرق إلى الولايات المتحدة قبل ثلاثة أيام من بداية البطولة.

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