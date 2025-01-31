رابطة الأندية تحيل رئيس الإسماعيلي وعضو النادي للجنة الانضباط

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إحالة رئيس النادي الإسماعيلي نصر أبو الحسن وعضو مجلس إدارة النادي إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز

بيان رابطة الأندية حول أحداث مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

وأصدرت رابطة الأندية بيانا جاء نصه كالتالي:

بناء على الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الإسماعيلي مع طلائع الجيش في الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري نايل قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة وبناءا على اللقطات التلفزيونية وتقريري حكم ومراقب المباراة ووفقا لنص المادة (٥٧) من لائحة المسابقة إحالة كلا من رئيس مجلس ادارة وعضو مجلس ادارة النادي الإسماعيلي إلى لجنة الانضباط على أن تصدر العقوبات والمخالفات الخاصة بأحداث مباريات الجولة وفقا لما هو متبع بعد ٤٨ ساعة من انتهاء الجولة



وإذ تؤكد الرابطة بأنها لن تتهاون في اتخاذ القرارات التي تضمن سير المسابقة بالشكل الأمثل لضمان فرض الانضباط في المسابقات التي تنظمها.

وشهدت مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش، دخول أحد أعضاء مجلس إدارة الدراويش أرض الملعب خلال مباراة الفريقين في محاولة للاعتداء على حكم المباراة نادر قمر الدولة، قبل أن يتدخل الأمن لإخراجه من الملعب لاستكمال اللقاء.

جاء ذلك بسبب احتسابه قمر الدولة ركلة جزاء في الدقيقة 87 لصالح طلائع الجيش.

وخطف فريق طلائع الجيش فوزا صعبا من الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري

الإسماعيلي وطلائع الجيش

ونجح مروان حمدي في تسجيل هدف التقدم للإسماعيلي في الدقيقة السادسة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 14 أحرز جودوين شيكا هدفا لصالح طلائع الجيش، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على كريم طارق.

وفي الدقيقة 24 أطلق عماد فتحي لاعب طلائع الجيش تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها تمر بعيدة.

وسجل جودين شاكا هدف الطلائع الأول في الدقيقة 53، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق رجب عمران من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

ترتيب الإسماعيلي وطلائع الجيش بالدوري

وبتلك النتيجة يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 12 في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

تشكيل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش

وكان حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أعلن عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، حاتم سكر

الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، ايريك تراورى، مروان حمدى

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي

البدلاء: كمال السيد، محمد عمار، هشام محمد، محمد عبد السميع، ابراهيم عبد العال، عمر القط، علي الملواني، محمد خطاري، عبد الرحمن كتكوت.

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