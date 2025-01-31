طبيب قلب: التدخين يزيد فرصة الإصابة بالجلطات القلبية

كشف الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بالمعهد القومي للقلب أن التدخين يسبب الجلطات القلبية، مشيرا إلى أن التدخين يسبب عدم إفراز الشرايين الهرمونات ويتسبب في فقدان مرونة الشرايين ويزيد الاستعداد للتجلط مما يترتب عليه الإصابة بالأزمات القلبية.

فرصة لتجلط شرايين القلب

وأوضح أن من يتوقف عن التدخين يتسبب ذلك في حدوث مرونة الشرايين وعودة وظائف التنفس إلى الجهاز التنفسي وعدم وجود فرصة لتجلط شرايين القلب.

كما وجه الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بـالمعهد القومي للقلب نصائح لمنع تكرار الإصابة بجلطات القلب خاصة لمن تعرض للإصابة سابقا بجلطة القلب.

نصائح للحماية من تكرار الإصابة بجلطة القلب

وأوضح استشاري أمراض القلب أن مريض القلب الذي خضع لإجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامة لابد من إعادة النظر في نمط الحياة من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتجنب التدخين والحماية من السمنة وخفض الوزن واتباع تعليمات الطبيب وتناول العلاج في وقته وبانتظام يمكن الحماية من تكرار الإصابة بجلطة القلب.

كيف تحدث جلطة القلب؟

وتحدث جلطة القلب عندما تصبح الشرايين التاجية التي تزود عضلة القلب بتدفق الدم ضيقة بسبب تراكم الدهون والكوليسترول.

ويمكن لجلطة القلب أن تمنع تدفق الدم عبر الشريان إلى عضلة القلب.

أعراض جلطة القلب



وتشمل أعراض جلطة القلب:

１- العرق الزائد

２- الدوخة والدوار المفاجيئ

３- ألم في الصدر يشبه الضغط علي الصدر

４- حرقة المعدة

５- ضيق التنفس

６- الإرهاق والغثيان

أسباب جلطة القلب

وتتضمن أسباب جلطة القلب:

السمنة

التدخين

الوراثة ووجود مصابين في العائلة بجلطة القلب

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكوليسترول في الدم

التقدم في العمر

وعند الإصابة بجلطة القلب يتعرض القلب الى نقص التروية وهو حالة يتم فيها تقييد أو انخفاض تدفق الدم الأكسجين في جزء من الجسم.

وأكدت الجمعية الأمريكية للقلب أن أعراض جلطة القلب هي ألم شديد فى منتصف الصدر يشعر به المري عند الذراع الأيسر أو الذراع اليمنى.

وأوضحت أنه يجب الذهاب على الفور لأقرب مستشفى لإسعاف المريض سواء كان يحتاج قسطرة قلبية أو حقنة إذابة الجلطة وفي حالة عدم إسعاف المريض تكون المضاعفات هى الوفاة.

انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى عضلة القلب

ونقص تروية القلب هو انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى عضلة القلب وعندما يحدث تلف أو موت جزء من عضلة القلب بسبب نقص التروية، يطلق عليه نوبة قلبية.

وعند حدوث جلطة القلب تبدأ عضلة القلب التي فقدت إمدادات الدم في التعرض للإصابة.

وللنوبات القلبية فترة تعافي ومضاعفات أطول أو أقصر ويعتمد ذلك على حجم وموقع الضرر وعلاج الجلطة القلبية.

بدوره حذر الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة من التدخين، مشيرًا إلى وجود مخاطر متعددة للتدخين حيث يؤثر على الرئة ويقلل من كفاءتها.

التوقف عن التدخين يساعد الشعب الهوائية والرئتين على استعادة عافيتهم

وأوضح الدكتور وجدي أمين أن التوقف عن التدخين يساعد الشعب الهوائية والرئتين على استعادة عافيتهم ووظائفهم حيث يعتبر الجهاز التنفسي البوابة لدخول الهواء النظيف للجسم واستقبال الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون.



وأشار إلى أن التوقف عن التدخين يساعد في استعادة وظائف الرئة كفاءتها وحيويتها وطرد الفيروسات والبكتيريا التي تسبب أمراض معدية أو تنفسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.