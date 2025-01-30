أمراض القلب القاتل الأول عالميا، خطوات بسيطة للحماية منها

تظل أمراض القلب القاتل الأكبر في كل دول العالم، وفقًا لتقرير جديد صادر عن جمعية القلب الأمريكية (AHA)، ووجد التقرير أن ألاف الأشخاص يموتون بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفقًا للبيانات الواردة في تقرير إحصائيات أمراض القلب والسكتة الدماغية لعام 2025، فإن عوامل الخطر التي تسبب أمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري من النوع 2 ومقدمات السكري، تستمر في الارتفاع.

كما وجدت نتائج التقرير أن شخصًا واحدًا في الولايات المتحدة يموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية كل 34 ثانية، أو ما يقرب من 2500 شخص كل يوم.

الأسباب الرئيسية الأخرى للوفاة



يحتل السرطان والوفيات العرضية المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب



تشهد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ارتفاعًا مثيرًا للقلق، يعاني حوالي 47% من البالغين من ارتفاع ضغط الدم، ويعاني 57% منهم من مرض السكري من النوع 2 أو ما قبل السكري، كما يعاني 72% من البالغين في الولايات المتحدة من وزن غير صحي ويعاني ما يقرب من 42% منهم من السمنة، وهي عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لتقرير جمعية القلب الأميركية.

"يموت الكثير من الناس بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية التي تظل السبب الخامس للوفاة.



يشير التقرير إلى أن العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية يبدو أنه يستقر بعد زيادة كبيرة خلال جائحة كوفيد.

انخفضت معدلات الوفيات المعدلة حسب العمر لجميع الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة باستثناء واحد وارتفعت معدلات الوفيات المعدلة حسب العمر لأمراض الكلى بنسبة 1.5٪.

"لقد كان مرض الكلى في ارتفاع بالفعل على مدى العقد الماضي وفي تقريرنا، لاحظنا زيادة كبيرة في انتشار أمراض الكلى المزمنة بين المستفيدين من الرعاية الطبية من 9.2٪ بالإضافة إلى ذلك، زاد انتشار أمراض الكلى على مستوى العالم بأكثر من 27٪ نسبيًا

تحسن في ارتفاع الكوليسترول



انخفضت معدلات الكوليسترول المرتفعة، وقد يكون ذلك بسبب زيادة الوعي حول العوامل الغذائية ونمط الحياة التي تؤثر على مستويات الكوليسترول.



"ومن بين الاتجاهات الإيجابية الأخرى على مر السنين انخفاض معدلات ارتفاع الكوليسترول ومن المرجح أن يكون ذلك بفضل زيادة الوعي بالعوامل الغذائية ونمط الحياة التي تؤثر على مستويات الكوليسترول، إلى جانب توافر الأدوية والسيطرة السريرية الأفضل.

كيفية خفض خطر الإصابة بأمراض القلب

تحسن في مستويات الكوليسترول المرتفعة

من ناحية إيجابية، انخفضت معدلات الكوليسترول المرتفعة، وقد يكون ذلك بسبب زيادة الوعي حول العوامل الغذائية ونمط الحياة التي تؤثر على مستويات الكوليسترول.

كيفية خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب



يمكن لمجموعة من التغييرات البسيطة في نمط الحياة أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتي تشمل اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية، وممارسة التمارين الرياضية اليومية، ورفض التدخين، وإدارة الإجهاد، وتأسيس نظافة نوم جيدة.

نظام غذائي صحي للقلب

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام



إن التمارين الرياضية اليومية مثل المشي وصعود السلالم والتمدد يمكن أن ترفع معدل ضربات قلبك وتقوي عضلات قلبك،وإذا كنت تهتم بقلبك، فإن تخصيص القليل من الحركة في هذا الوقت يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا.

الإقلاع عن التدخين



إن التدخين ينبئ بأخبار سيئة للقلب لأنه يمكن أن يلحق الضرر بالقلب والأوعية الدموية، ويقلل من كمية الأكسجين في الدم، ويزيد من تصلب الأوعية الدموية.

ضبط التوتر



يمكن أن يكون للتوتر آثار سلبية على جوانب مختلفة من الصحة، ويمكن أن يرفع ضغط الدم ويسبب استجابات التهابية تؤدي إلى تراكم الدهون في الشرايين ويمكن أن يعزز التوتر أيضًا عادات نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين أو شرب الكحول أو تناول الوجبات السريعة.

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