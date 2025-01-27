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صندوق المخاطر: صرف مستحقات مالية لطبيب توفى أثناء عمله في معهد ناصر

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

 أكدت وزارة الصحة والسكان، بدء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، في اتخاذ الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية للطيب أحمد ماهر منصور، الذي وافته المنية الجمعة الماضية، خلال نوبتجية عمله في معهد ناصر، نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب.

 

سرعة صرف المستحقات المالية للطبيب أحمد ماهر منصور

 جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بسرعة صرف المستحقات المالية للطبيب أحمد ماهر منصور.

ومن جانبه، أوضح اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة «معهد ناصر» لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية للطيب.

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يذكر أن الصندوق تم إنشاؤه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.

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