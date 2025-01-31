اختتام فعاليات برنامج أهمية تنظيم الوقت بالشرقية

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية اختتام أعمال تنمية النشء بالشرقية لفعاليات المُعسكر الثاني من البرنامج التأهيلي للنشء بأهمية تنظيم الوقت المقام بمحافظة بورسعيد الذي يحمل شعار تيك تك واستمرت فعالياته حتي الـ ٣١من يناير الجاري، وبمشاركة 100 طليع وطليعة من 6 محافظات بورسعيد والإسماعيلية والشرقية وشمال سيناء وبني سويف والجيزة .

البرنامج نفذ خلال أيام 28 إلى 31 من يناير 2025

والذى تم تنفيذه خلال الفترة من ٢٨-٣١ يناير ٢٠٢٥ بالمدينة الشبابية ببورسعيد شارك ١٢ من ناشئي الشرقية وبمشاركة ١٠٠ طليع وطليعة من ٦ محافظات في الموسم الرابع لبرنامج اهمية تنظيم الوقت الذى نظمتة وزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات المُعسكر الثاني ببورسعيد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

فاليات المعسكر

وشملت فعاليات المُعسكر علي مدار ٤ أيام متتالية أنشطة تفاعلية مختلفة بواقع تنفيذ ورش عمل وجلسات نقاشية تؤكد علي أهمية الوقت وكيفية استثماره واستغلاله ومعرفة كيفية تقسيم اليوم بشكل سليم لإنجاز المهام قصيرة وبعيدة المدي، وعرض انجازات النشء وكيفية تحقيقها

الاهداف والخطط المستقبلية

ذلك بالاضافة الى عرض أهدافهم المستقبلية وخططتهم لتحقيقها، بالإضافة لاستثمار اهتماماتهم ومواهبهم المشتركة بينهم من خلال المسابقات والأنشطة التفاعلية داخل وخارج القاعات التدريبية.

تميز فتيات محافظة الشرقية

وقال عبدالعظيم تميزت فتيات الشرقية فى المسابقات التفاعلية بالمعسكر حيث حصلت هبه أحمد على لقب بطل المعسكر اول يوم، وملك أيمن على لقب بطل المعسكر لثاني يوم، وملك طارق حصلت على لقب بطل المعسكر لثالث يوم، بخلاف الالتزام والتميز فى تنفيذ البرنامج ونظافة الغرف وحسن الأداء.

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

وتم تنفيذ البرنامج برعاية وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وبتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ووكيل الوزارة الشباب والرياضة بالشرقية وهالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بوزارة الشباب والرياضة والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب.

المشرفون على البرنامج

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالشرقية انه قد أشرف على البرنامج هانى رفاعى مدير ادارة البرامج والمسابقات بالادارة المركزية لتنمية النش بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء وأحمد سعد وكيل إدارة تنمية النشء، ورافق الفوج المشارك هند نصر رئيس القسم الثقافى.

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