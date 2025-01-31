تفسير سبب نزول حسبنا الله ونعم الوكيل في "آل عمران" وفضل الدعاء بها؟

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، الدعاء هو أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويحرص المسلم على ذكر الله في كل وقت سواء في صلاته أو خلوته إلى ربه، وقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ضعيفا فنحن لا نقوى إلا بالله، فالإنسان لا يستطيع مواجهة المحن والظلم والكروب إلا بعون الله.

وبذكر الله والدعاء والالتجاء إليه تنحل العقد وتفك الكرب والمحن؛ والدعاء من العبادات التي يجب أن يحرص عليها كل مؤمن، ومن صيّغ الدعاء قول حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن ذكر حسبنا الله ونعم الوكيل له فضل عظيم وأثر كبير في فك كرب المظلوم الذي يتعرض للظلم أو القهر.

مواضع الدعاء بـ "حسبنا الله ونعم الوكيل"، فيتو

سبب نزول آية حسبنا الله ونعم الوكيل

لما اجتمع المسلمون في حمراء الأسد بعد غزوة أحد، حاول المنافقون تثبيط هممهم بقولهم إنّ النّاس قد جمعوا لكم، فكان جوابهم ترديد عبارة حسبنا الله ونعم الوكيل فنزلت تلك الآية، وبعدها وبفضل الله ونعمته انقلب المسلمون إلى أهليهم وذراريهم لم يمسسهم سوءٌ أو أذى.

دعاء «حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ» كما ورد في القرآن الكريم

حينما يقول المسلم حسبنا الله ونعم الوكيل في حالات الظّلم التي يتعرض لها في حياته، يكون معنى هذا الذكر أنّ الله سبحانه وتعالى هو حسب المسلم أي كافيه، أما نعم الوكيل فتعني أن الله هو القائم على أمر المؤمن في جميع شئونه من رعاية ورحمة وحفظ وإجابة دعاء وكفّ أذى وسوء، وجلب خير وسرور.



حسبنا الله ونعم الوكيل كما جاءت في القرآن الكريم

وردت قصّة الصحابة الكرام حين أراد بعض المنافقين الجبناء إخافتهم من المشركين وتثبيط عزيمتهم، بقولهم إنّ أهل مكة جمعوا الحشود العظيمة لمقاتلتهم، فما كان من الأبطال الشجعان إلا أن قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يزدهم هذا التخويف إلا إصرارًا وعزيمة وتوكلًا وثقةً بوعد خالقهم ونصره لهم، حيث قال الله -عزوجل-: (الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ) [آل عمران: 172،174].

دعاء «حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ» كما ورد في السنة النبوية

أنه ورد في صحيح البخاري -رحمه الله- أن تلك الكلمة كانت على لسان أولي العزم من الرسل، قالها إبراهيم عليه السلام في أعظم محنة ابتلي بها حين ألقي في النار، وقالها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم في مواجهة المشركين في "حمراء الأسد". عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ: قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ أُلْقِي فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالُوا: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ».

مواضع الدعاء بـ "حسبنا الله ونعم الوكيل"، فيتو

مواضع الدعاء بـ "حسبنا الله ونعم الوكيل"

يناسب هذا الدعاء كل موقف يصيب المسلم فيه هم أو فزع أو خوف، وكذلك كل ظرف شدة أو كرب أو مصيبة، فيكون لسان حاله ومقاله الالتجاء إلى الله، والاكتفاء بحمايته وجنابه العظيم عن الخلق أجمعين، وهذا الدعاء يمكن أن يقال في مواجهة المسلم الظالم، وليس فقط الكافر.

فضل دعاء حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ

حسبنا الله ونعم الوكيل من أعظم الأدعية لهجة وفضلًا ومرتبة، فهذا الدعاء «حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ» يمكن أن يقال في مواجهة المسلم الظالم، كما يمكن أن يلجأ إليه المهموم أو المكروب أو الخائف للتخفيف من محنتهم.

وينبغي على المظلوم قول هذا الذكر والتحصن به حتى وإن كان عاصيًا لله فالرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: “دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه”.

و ذِكر حسبي الله ونعم الوكيل قيل إنه واحد من الأذكار التي يتبعها المعجزات في تحقيق الأمنيات.

فإن حسبي الله ليست كما هو شائع تقال عند الظلم فقط؛ ولكنها تقال كذلك لجلب الرزق من الله -عز وجل- وهذا الرزق لا يشترط أن يكون مالا فقط ولكن الرزق بالصحة أو الولد أو غيرها.

فوائد قول حسبنا الله ونعم الوكيل

١- دفع السّوء والأذى.

٢- كسب رضا الرّحمن جلّ وعلا، فالله سبحانه وتعالى يحبّ العبد الذي يدعوه ويكل أمره إليه وحده.

٣- بثّ الرّعب والخوف في نفوس الظّالمين والأعداء.

٤- كفاية الهموم والغموم والأخطار والمخاوف وصرف السوء والأعداء.

٥- حفظ الله ورعايته ومن ثم السعادة في الدنيا والآخرة.

٦- الفرج وتيسير الأمور واستجلاب الرزق.

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