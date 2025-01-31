الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

خريطة التحويلات المرورية بعد غلق ميدان الجيزة امتداد كوبرى عباس لمدة 6 سنوات

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

عينت الإدارة العامة للمرور الجيزة، خدمات مرورية في محيط أعمال  التحويلات المرورية وغلق ميدان الجيزة امتداد كوبرى عباس  لتنفيذ  أعمال إنشائية خاصة بمحطة مترو أنفاق "14 –الجيزة".

 

خريطة التحويلات المرورية بعد غلق ميدان الجيزة امتداد كوبرى عباس لمدة 6 سنوات

 

واوضح المصدر الأمني؛  سيتم تنفيذ عملية الغلق غدا السبت،  الموافق 1/2/2025م  وحتى إنتهاء فترة الأعمال "ست سنوات" وإجراء تحويلات مرورية ؛ حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب فى استكمال السير باتجاه ميدان الجيزة سيتم السير بشارع الأهرام ثم الدخول يمينًا إلى شارع قرة بن شريك واستكمال السير حتى شارع مراد حتى فتحة الدوران المستحدثة الكائنة بعد كنيسة مطرانية الجيزة ثم الدوران مرة أخرى إلى شارع مراد واستكمال السير وصولًا إلى ميدان الجيزة.
 

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أما حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب بالسير إتجاه شارع البحر الأعظم سيتم الدخول يسارًا من فتحة الدوران المستحدثة إتجاه مسطح نفق عباس واستكمال السير وصولًا إلى شارع البحر الأعظم ومناطق المنيب.
 

أما حركة المركبات القادمة من كوبرى الجيزة المعدنى وميدان الجيزة وترغب فى استكمال السير اتجاه كوبرى عباس ومناطق المنيل سيتم النزول من منزل كوبرى الجيزة المعدنى واستكمال السير بشارع مراد حتى أعلى نفق بهى الدين بركات ثم الدخول يمينًا إلى شارع بهى الدين بركات واستكمال السير حتى نفق عباس ثم الدخول يسارًا إلى المطلع المؤدى إلى كوبرى عباس ومناطق المنيل.

وقال مصدر أمني،  تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لإستلام موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق "14 – الجيزة" ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الرابع (محطة ميدان الجيزة) وإزالة منزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لكوبرى عباس وشارع البحر الأعظم بالجيزة  مما يستلزم الغلق الكلى لامتداد شارع الأهرام فى المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وكوبرى عباس تحديدًا أمام مستشفى الرمد فى الاتجاهين أمام حركة المرور لتسليم محطة المترو.


ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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